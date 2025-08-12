Юристы бесплатно окажут помощь жителям Актау

В Актау пройдет акция «Бесплатная юридическая помощь». Жители областного центра смогут получить бесплатно квалифицированную консультацию у специалистов. Об этом сообщает департамент юстиции Мангистауской области, передает Lada.kz.
Акция «Бесплатная юридическая помощь» состоится 15 августа.
Жители Актау смогут задать вопросы и получить квалифицированную помощь по правовым вопросам.
Прием граждан будет проходить с 14:00 до 16:00 часов.
Организатором мероприятия является департамент юстиции Мангистауской области.
Место: коллегия адвокатов Мангистауской области, 5 микрорайон, дом № 7, квартира №16.
