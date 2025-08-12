Сколько изъяли наркотиков в Мангистау с начала года

Қазақ тіліне аудару

В Мангистауской области с начала года сотрудники по борьбе с наркопреступностью выявили и изъяли свыше 300 килограммов наркотических веществ, передает Lada.kz .

Фото из архива

Как сообщили в региональном департаменте полиции, за семь месяцев текущего года в Мангистауской области зарегистрировано 265 наркоправонарушений, в том числе 50 наркопреступлений. Из незаконного оборота изъято 322 килограмма 935 граммов наркотиков. Львиную долю запрещенных средств занимает марихуана – 307 килограммов 858 граммов. Остальное – 10 килограммов 40 грамм опия, 1 килограмм 0,05 грамма гашиша, 3 килограмма 897 граммов – синтетические вещества.

Распространяют запрещенное по-прежнему через Telegram-каналы – заблокировано 555 наркомагазинов.

Также заблокировано 5 436 банковских счетов и криптокошекльков на сумму 1 миллиард 258 миллионов тенге.