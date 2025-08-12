18+
Температура воды в Каспийском море
12.08.2025, 09:04

В Мангистауской области в июле активнее покупали частные дома

Общество

Статистика зафиксировала почти 20-процентный рост сделок по купле индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Данные по сделкам, заключенным в июле, опубликовало Бюро Национальной статистики РК, передает Lada.kz.

Фото автора

В июле 2025 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 39 742, из них 8 465 – по индивидуальным домам и 31 277 – по квартирам в многоквартирных домах. По сравнению с июнем 2025 года количество сделок по жилью в многоквартирных домах увеличилось на 23% (на 5 848 сделок). Всего в июле 2025 года по квартирам совершено 31 277 сделок – это 78,7% от общего показателя.  

В Мангистауской области за июль совершено 1786 сделок по купле-продаже жилья, из них 1283 – по многоквартирным жилым домам и 443 – ИЖС. Наибольшую ликвидность в регионе показали двухкомнатные квартиры – по ним заключено 508 сделок. «Однушки» покупали и продавали 394 раза, «трешки» – 278 раз. На 4-, 5- и 6-комнатные квартиры пришлось 86, 13 и 4 сделки соответственно.

По сравнению с июнем 2025 года в июле количество сделок по индивидуальным домам увеличилось на 7,9% (на 621 сделку). Всего в июле их было зарегистрировано 8 465. Наибольший рост количества сделок по индивидуальным домам наблюдается в городе Алматы (+27,7%), Кызылординской (+26,9%) и Мангистауской (+18,1%) областях.  

Так, в нашем регионе было продано и куплено 443 частных дома.

За год (июль 2025 года к июлю 2024 года) цены на новое жилье повысились на 9,6%, на квартиры вторичного рынка – на 7,3%. Арендная плата за благоустроенное жилье повысилась на 8,2%.

Согласно данным статистики, в Актау за квадрат в новостройке просят 430 207 тенге, вторичное жилье дешевле – 334 492 тенге. Аренд квадратного метра зафиксирована на уровне 3553 тенге.

