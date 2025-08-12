18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
542.66
631.98
6.77
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
12.08.2025, 10:45

Казахстанская Моника Беллуччи: завирусившаяся в Сети подполковник полиции из Актау прокомментировала конфликт

Общество 0 7 069 Ольга Максимова

Подполковник полиции из Актау Лейла Саидова стала популярной в социальных сетях после видео с ее участием. В интервью ZTB.kz она прокомментировала конфликт, в ходе которого блогер обвинила ее в пренебрежении рабочими обязанностями, а также рассказала о своей жизни и выборе профессии, передает Lada.kz.

Фото: instagram.com/ztb_kz/
Фото: instagram.com/ztb_kz/

Лейле Саидовой 41 год, в полиции она служит уже 18 лет. Замужем, воспитывает сына. К выбору профессии пришла осознанно.

Это была моя детская мечта. Для меня важны честность и справедливость. Работа в полиции  это ответственность и тяжелый труд с рисками и критикой общества. Конечно, были моменты, когда хотелось все бросить. С этим сталкивается каждый сотрудник полиции, - рассказала она.

Вне службы Лейла  обычный человек, который любит проводить время с родными и друзьями. Они называют ее «железная леди».

«Женщина, которая работает в органах, должна иметь сильный характер, быть самостоятельной, выносливой и справедливой».

Подполковник полиции поделилась своими чувствами по поводу неожиданной популярности в социальных сетях.

Мне не нужно такое внимание, я не мечтала о такой известности. Считаю, что критику в свой адрес восприняла достойно, - сказала она.

Прокомментировала Лейла Саидова и инцидент с блогером.

Впервые с таким столкнулась за все годы службы. Я - неконфликтный человек. Главное, не придавать значение мелочам, такие ситуации временные, - высказалась она.

Правоохранительница поблагодарила всех, кто ее поддержал в этой ситуации:

«Доброта  это сила, которая может изменить мир».

Напомним, в начале августа в социальных сетях появилось видео, на котором женщина, находясь в здании управления административной полиции Актау, потребовала у сотрудницы предъявить служебное удостоверение. Пользователи посчитали, что автор видео намеренно провоцирует полицейского на конфликт. Кроме того, они отметили красоту женщины в погонах, сравнив с голливудской актрисой Моникой Беллуччи.

88
13
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
"Моника Беллуччи"-----"Я сейчас там так хохотался" (х/ф "Мимино")
12.08.2025, 08:19
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…