Казахстанская Моника Беллуччи: завирусившаяся в Сети подполковник полиции из Актау прокомментировала конфликт

Қазақ тіліне аудару

Подполковник полиции из Актау Лейла Саидова стала популярной в социальных сетях после видео с ее участием. В интервью ZTB.kz она прокомментировала конфликт, в ходе которого блогер обвинила ее в пренебрежении рабочими обязанностями, а также рассказала о своей жизни и выборе профессии, передает Lada.kz .

Фото: instagram.com/ztb_kz/

Лейле Саидовой 41 год, в полиции она служит уже 18 лет. Замужем, воспитывает сына. К выбору профессии пришла осознанно.

Это была моя детская мечта. Для меня важны честность и справедливость. Работа в полиции – это ответственность и тяжелый труд с рисками и критикой общества. Конечно, были моменты, когда хотелось все бросить. С этим сталкивается каждый сотрудник полиции, - рассказала она.

Вне службы Лейла – обычный человек, который любит проводить время с родными и друзьями. Они называют ее «железная леди».

«Женщина, которая работает в органах, должна иметь сильный характер, быть самостоятельной, выносливой и справедливой».

Подполковник полиции поделилась своими чувствами по поводу неожиданной популярности в социальных сетях.

Мне не нужно такое внимание, я не мечтала о такой известности. Считаю, что критику в свой адрес восприняла достойно, - сказала она.

Прокомментировала Лейла Саидова и инцидент с блогером.

Впервые с таким столкнулась за все годы службы. Я - неконфликтный человек. Главное, не придавать значение мелочам, такие ситуации временные, - высказалась она.

Правоохранительница поблагодарила всех, кто ее поддержал в этой ситуации:

«Доброта – это сила, которая может изменить мир».

Напомним, в начале августа в социальных сетях появилось видео, на котором женщина, находясь в здании управления административной полиции Актау, потребовала у сотрудницы предъявить служебное удостоверение. Пользователи посчитали, что автор видео намеренно провоцирует полицейского на конфликт. Кроме того, они отметили красоту женщины в погонах, сравнив с голливудской актрисой Моникой Беллуччи.