Труд учителя из Актау опубликован в международной базе Scopus

Химик из Актау опубликовал статью в научном журнале, посвященную способам улучшения качества битума, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службе Назарбаев Интеллектуальной школы.

Айбар Мурзабеков. Фото: НИШ

Учитель химии и заместитель директора по воспитательной работе Назарбаев Интеллектуальной школы в Актау Айбар Мурзабеков опубликовал научную статью в журнале «Processes», который индексируется в международной базе данных Scopus – одной из ведущих научных платформ мира.

Исследование под названием «Modification of Bitumen with Mechanochemically Devulcanized Crumb Rubber» посвящено способам улучшения состава битума с помощью резиновой крошки, переработанной механохимическим методом. Этот подход не только повышает качество строительных материалов, но и является экологически устойчивым решением.

Научная работа стала результатом сотрудничества казахстанских и зарубежных учёных. В ходе исследования были определены способы повышения прочности и износостойкости битума, а также возможности эффективного использования переработанных материалов.

Этот успех Айбара Мурзабекова – яркое свидетельство того, что казахстанские педагоги получают признание в международном научном сообществе и вносят активный вклад в развитие науки и образования на глобальном уровне, - поделились в школе.

