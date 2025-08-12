Экс-глава криминальной полиции Актау попал под суд: высказалась еще одна участница расследования

Қазақ тіліне аудару

О расследовании в отношении бывшего главы криминальной полиции высказалась мать одного из обвиняемых. Она говорит, что ее сына оклеветали, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото: Pixabay

Шолпан Сатова – мать обвиняемого Аяна Шахарбаева. Сейчас он находится под стражей в следственном изоляторе.

До этого момента, как мать, я сдерживалась, терпела, хоть и было очень тяжело. Родственники Кенбаева Мейрамбека оклеветали моего сына, назвав его наркоманом в интернете. Но это ложь – он не наркоман. Этому есть доказательства: заключения экспертиз, а также тот факт, что он никогда не состоял на учёте. Всё это отражено в материалах дела. Кенбаев Мейрамбек, обвиняемый в покровительстве преступной группировке, сейчас выставляется его родственниками как «чистый и невиновный человек». Но, если это так, то как тогда государственный служащий с зарплатой в 350 тысяч тенге мог вложить около 100 миллионов тенге в букмекерские игры? Откуда эти деньги? Разве обычный служащий располагает такими суммами, или, возможно, это средства, полученные в результате злоупотребления своими должностными полномочиями и управления преступной группой? Такие вопросы закономерно возникают, - сказала она.

Шолпан Сатова отметила, что ситуация с обвинением и расследованием тяжело ударила по всем причастным, и пожелала терпения и сил как родителям Кенбаева, так и остальным родным обвиняемых.

Напомним, Мейрамбек Кенбаев находится под арестом с февраля 2025 года по подозрению в незаконном обороте наркотиков, участии в организованной преступной группе, превышении должностных полномочий и мошенничестве. Как утверждают родные, уголовное преследование базируется исключительно на показаниях наркозависимого гражданина Ш., ранее задержанного по аналогичной статье.

Как стало известно 7 августа, дело вернули на дорасследование.