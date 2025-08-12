В Актау начали выдавать бесплатные транспортные карты

Қазақ тіліне аудару

Бесплатный проезд по транспортным картам предусмотрен для жителей региона из семи категорий, передает Lada.kz .

Фото из архива Lada.kz

В городской администрации сообщили о завершении процесса перехода на новую электронную систему оплаты в общественном транспорте «Avtobys». Представители семи категорий пассажиров, которым предусмотрен льготный проезд в автобусах, могут получить бесплатные транспортные карты.

Для получения бесплатной транспортной карты необходимо предоставить документы, удостоверяющие личность и подтверждающие льготный статус.

Право на получение карт имеют жители городов и районов Мангистауской области следующих категорий:

инвалиды I и II групп;

лица с инвалидностью I и II группы с детства;

участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;

многодетные матери;

почётные граждане Мангистауской области (городов и районов);

обладатели наград «Алтын алқа» и «Күміс алқа»;

участники декабрьских событий 1986 года.

Пенсионеры, прописанные в Актау, могут оформить льготные карты на следующих условиях:

до 70 лет – скидка 50%;

старше 70 лет – скидка 100%.

Карты выдают в здании №72, расположенном в 4 микрорайоне Актау.