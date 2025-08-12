В Актау начали выдавать бесплатные транспортные карты

Бесплатный проезд по транспортным картам предусмотрен для жителей региона из семи категорий, передает Lada.kz.
В городской администрации сообщили о завершении процесса перехода на новую электронную систему оплаты в общественном транспорте «Avtobys». Представители семи категорий пассажиров, которым предусмотрен льготный проезд в автобусах, могут получить бесплатные транспортные карты.
Для получения бесплатной транспортной карты необходимо предоставить документы, удостоверяющие личность и подтверждающие льготный статус.
Право на получение карт имеют жители городов и районов Мангистауской области следующих категорий:
Пенсионеры, прописанные в Актау, могут оформить льготные карты на следующих условиях:
Карты выдают в здании №72, расположенном в 4 микрорайоне Актау.
