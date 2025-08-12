18+
12.08.2025, 16:47

В Актау начали выдавать бесплатные транспортные карты

Общество 0 2 187 Ольга Максимова

Бесплатный проезд по транспортным картам предусмотрен для жителей региона из семи категорий, передает Lada.kz.

Фото из архива Lada.kz
В городской администрации сообщили о завершении процесса перехода на новую электронную систему оплаты в общественном транспорте «Avtobys». Представители семи категорий пассажиров, которым предусмотрен льготный проезд в автобусах, могут получить бесплатные транспортные карты.

Для получения бесплатной транспортной карты необходимо предоставить документы, удостоверяющие личность и подтверждающие льготный статус.

Право на получение карт имеют жители городов и районов Мангистауской области следующих категорий:

  • инвалиды I и II групп;
  • лица с инвалидностью I и II группы с детства;
  • участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;
  • многодетные матери;
  • почётные граждане Мангистауской области (городов и районов);
  • обладатели наград «Алтын алқа» и «Күміс алқа»;
  • участники декабрьских событий 1986 года.

Пенсионеры, прописанные в Актау, могут оформить льготные карты на следующих условиях:

  • до 70 лет  скидка 50%;
  • старше 70 лет скидка 100%.

Карты выдают в здании №72, расположенном в 4 микрорайоне Актау. 

