В сквере Победы появится остановка и торговый павильон – как отреагировали жители Актау?

Строительство в сквере Победы, находящемся в 7 микрорайоне, встревожило и возмутило жителей областного центра. Комментарий по ситуации предоставили в Актауском городском акимате, передает Lada.kz .

Фото жителей Актау

Как сообщили в акимате Актау, в сквере Победы возводят остановку для маршрута №5. До этого пассажиры вынуждены были ожидать автобус под открытым небом – место остановки транспорта не было оборудовано ни навесами, ни скамейками.

Строящийся объект предназначен для размещения и эксплуатации мобильного павильона с автобусной остановкой. Предпроектная документация (архитектурно-планировочное задание и эскизный проект) разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства, - сообщили в горадминистрации.

Жители отметили, что строящийся объект сложно назвать мобильным павильоном – они считают, что это капитальное строительство. Люди возмутились – торговый объект разрушает смысловую концепцию сквера.

На этой аллее находится Вечный огонь, посвященный павшим в годы Великой Отечественной войны, памятник ветеранам боевым действий в Афганистане, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Зачем тут возводить торговый объект? Можно было сделать обычную остановку, как на других локациях, - считает жительница Актау.

Напомним, начавшийся этим летом процесс реконструкции остановок общественного транспорта ранее уже подвергался критике горожан.