Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
13.08.2025, 10:14

Процесс без результата: мусор в парке «Акбота» возмутил горожан

Общество Лиана Рязанцева

В редакцию Lada.kz поступили обращения от жителей Актау, которые пожаловались на плачевное состояние единственного парка в городе. По словам людей, вся территория парка завалена мусором. В городском акимате прокомментировали ситуацию.

фото из архива Lada.kz
фото из архива Lada.kz

Жители Актау засняли на видео парк «Акбота», где на кадрах отчетливо видно: под деревьями разбросаны пакеты с мусором, пустые бутылки и старые покрывала.

Горожане возмущены тем, что в единственном парке города до сих пор не могут навести порядок.

Почему городские власти и коммунальные службы не могут наладить вывоз мусора с территории парка? Ведь это единственный парк в городе, куда приходят отдыхать и горожане, и туристы, — возмущается житель Актау.

Редакция Lada.kz направила в акимат Актау запрос с вопросами о том, кто отвечает за вывоз мусора и благоустройство территории парка, а также по какой причине его довели до такого плачевного состояния, в котором он буквально утопает в отходах.

В городской администрации сообщили, что за чистоту территории отвечает ТОО «Актау Сервис Құрылыс», которое в рамках ежедневного графика проводит санитарную уборку парка, очищает мусорные контейнеры, собирает разлетевшийся и незаконно выброшенный мусор.

Кроме того, ТОО «Green City Aktau» занимается уходом за зелёными насаждениями и удалением засохших сорняков, а ТОО «СМК-Атамекен» восстанавливает элементы благоустройства, пешеходные дорожки, скамейки, урны и малые архитектурные формы.

На видеозаписи зафиксировано, что неизвестные лица оставили бытовые отходы. В настоящее время все недостатки, показанные в ролике, полностью устранены, а территория приведена в порядок. Ситуация находится на контроле акимата, - сообщили в пресс-службе.

Жители Актау на протяжении десятка лет наблюдали, как погибает единственный парк в городе. Сегодня «Акбота» представляет собой удручающее зрелище – разномастные торговые прилавки разной степени паршивости, разбитый асфальт и редкие деревья.

3
12
0
Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
О чём вы? Какой парк? У нас в городе нет парка! А то место которое вы называете парком уже давно превратилось в территорию стихийной торговли полной антисанитарии и бардака!
13.08.2025, 16:24
