Перекус и чай из самовара: жителей Актау приглашают на субботник

Қазақ тіліне аудару

Представители общественного фонда «Мы люди - мы вместе» приглашают жителей Актау на субботник, сообщает Lada.kz.

Фото создано с помощью искусственного интеллекта

Жителей региона призывают присоединиться к субботнику и внести свой вклад в чистоту региона.

Глава фонда «Мы люди - мы вместе» Имангазы Досмухамбетов рассказал, что субботник будет проходить 16 августа в районе Теплого пляжа, в 25 км от города.

Автобус, пакеты, перчатки, инвентарь будут предоставлены за наш счет. Приглашаем всех желающих, в том числе семьями, принять участие в субботнике. Будем наводить порядок на прибрежной территории в районе Тёплого пляжа. После завершения работ всех участников ждёт чаепитие с самоваром на дровах, — сообщил Имангазы Досмухамбетов.

Сбор участников в 7 микрорайоне, у монумента «Вечный огонь». Отъезд в 09:00 от остановки напротив Театра имени Жантурина. Предварительная запись по телефону: 8 702 821 06 50.