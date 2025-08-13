Жителей Актау предупредили о новом виде мошенничества

Қазақ тіліне аудару

На официальной странице полиции Актау в социальной сети опубликовано предупреждение для горожан о новом виде мошенничества для покупателей Wildberries, передает Lada.kz.

Фото instagram.com/up_aktau_polisia

В информации говорится, что злоумышленники стараются узнать у людей их данные под предлогом завершения «срока бесплатного хранения» товаров с приложения Wildberries.

Суть мошенничества заключается в следующем: злоумышленники звонят человеку, представляются сотрудниками маркетплейса и сообщают, что срок бесплатного хранения заказа якобы истёк, поэтому за его нахождение в пункте выдачи потребуется внести дополнительную плату. Далее аферисты предлагают «отменить заказ», чтобы избежать лишних расходов. Когда жертва соглашается, мошенники просят назвать код, который придёт в SMS. Этот код фактически открывает им доступ к личным данным, а в некоторых случаях — и к банковской карте пользователя, что может привести к списанию денежных средств. Важно понимать, что преступники не располагают реальной информацией о заказах клиентов, а действуют наугад, совершая массовые звонки в надежде застать кого-то врасплох, - говорится в сообщений полиции.

Напомним, мошенники похитили почти 50 млн тенге с банковских счетов двух жительниц Актау.