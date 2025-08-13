В Мангистау предупреждают о росте фактов мошенничества при трудоустройстве в нефтяные компании

Қазақ тіліне аудару

На официальной странице АО «Озенмунайгаз» опубликовано предупреждение для жителей Мангистау о случаях мошенничества при трудоустройстве в нефтяные компании, передает Lada.kz.

Фото: kipmu.ru

По данным АО «Озенмунайгаз», в регионе в последнее время участились случаи мошенничества, при которых требуют оплату за трудоустройство в нефтегазовую отрасль.

Участились факты, когда злоумышленники, изготавливая поддельные кадровые документы от имени АО «НК «КазМунайГаз» и аффилированных подрядных организаций, входя в доверие к гражданам, незаконно завладевают их денежными средствами. АО «Озенмунайгаз» напоминает, что трудоустройство в компанию осуществляется в рамках специального алгоритма, утверждённого акиматом, - говорится в сообщании.

В этой связи АО «Озенмунайгаз» призывает незамедлительно сообщать в правоохранительные органы о любых подозрительных действиях, имеющих признаки мошенничества.

Напомним, в 2021 году полицейские задержали 54-летнюю жительницу Актау, которая за 900 тысяч тенге обещала трудоустроить мужчину в нефтяную компанию.