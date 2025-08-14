18+
14.08.2025, 14:48

Первую партию опресненной морской воды подали в Жанаозен - ее протестировали аким и глава КМГ

Общество 0 2 087 Сергей Кораблев

В АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) официально заявили, что первый объем опресненной воды из Кендерли подан на водораспределительный узел Жанаозена, сообщает Lada.kz.

Фото: АО НК «КазМунайГаз»
Фото: АО НК «КазМунайГаз»

Аким региона Нурдаулет Килыбай, председатель Правления АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) Асхат Хасенов и ветераны нефтегазовой отрасли посетили опреснительный завод морской воды в Кендерли. 

Строительно-монтажные работы на предприятии завершили 30 мая текущего года, после чего начался пусконаладочный процесс. 9 июля запущен весь цикл технологического оборудования, в ходе которого произведена проверка и промывка производственной линии по опреснению морской воды.

На сегодняшний день успешно запущена первая производственная линия мощностью 12 500 кубометров в сутки. Лабораторные анализы подтверждают, что качество воды полностью соответствует санитарно-гигиеническим нормам. Вода, прошедшая многоступенчатую очистку и опреснение, подана через новый магистральный водопровод протяженностью 100,7 км на центральный узел водоснабжения города Жанаозен, - сообщили в компании.

Опресненную морскую воду на новом заводе попробовали аким региона Нурдаулет Килыбай и глава КМГ Асхат Хасенов.

До конца октября текущего года планируется увеличение производственных мощностей завода до 50 000 кубометров в сутки.

Отметим, что крупнейший социальный проект реализуется по поручению Главы государства и имеет стратегическую значимость. Завод обеспечит питьевой водой жителей Жанаозена и прилегающих населенных пунктов. Также объект снизит нагрузку на магистральный водовод «Астрахань - Мангышлак» и будет способствовать развитию промышленного потенциала региона. 

Проект, реализованный КМГ, позволит создать 91 рабочее место. В период строительства здесь было задействовано до 650 человек.

 

27
4
1
Комментарии

1 комментарий(ев)
Raiders
Raiders
Осмос долго не протянет,вспомните "VITA BOTTLERS КАЗАХСТАН" 1 мкр., производство питьевой воды ,где они?В Караганде...ну сами понимаете.VITA BOTTLERS КАЗАХСТАН» ЖАУАПКЕРШІЛІГІШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІНІҢ АҚТАУ ҚАЛАCЫНДАҒЫ ФИЛИАЛЫ
14.08.2025, 17:24
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

