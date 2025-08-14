Убийство парня в селе Акжигит – суд огласил приговор

Қазақ тіліне аудару

Сегодня в Мангистауском районном суде состоялось оглашение приговора по делу убийства несовершеннолетнего парня в селе Акжигит. Решение суда не удовлетворило потерпевшую сторону, передает Lada.kz .

Сагындык Курманияз. Фото родных убитого

О решении суда изданию Lada.kz сообщила представитель потерпевшей стороны Ажар Абдил.

«Суд назначил подсудимому 10 лет лет лишения свободы в исправительном учреждении средней безопасности», - рассказала Ажар Абдил, член Палаты юридических консультантов Мангистауской области.

Юрист озвучила позицию семьи убитого парня; сторона потерпевших не согласна с приговором, поскольку считает, что наказание должны понести все участники группировки.

«После получения приговора нами будет подана апелляционная жалоба в Мангистауский областной суд», - сказала Ажар Абдил.

Родные убитого уверены, подсудимых должно быть больше.

Вскоре после убийства жители села сообщали о наличии организованной группировки, которая терроризировала школьников, занималась поборами и заставляла выполнять хозяйственные работы во дворах участников группировки. Как предполагают родственники, жертвой их действий и стал Сагындык.

Более двух десятков семей писали обращение в полицию с требованием проверить факты вымогательства. Однако прокуратура пришла к выводу, что их нет.

Родственники погибшего Сагындыка Курманияза требовали квалифицировать это дело как групповое преступление, чтобы наказать всех причастных. После поступления материала в суд представители потерпевшей стороны подали ходатайство о направлении дела на дорасследование, однако суд им отказал.

«Мы считаем, что следствие должно было дать оценку каждому из участников этой организованной преступной группировки. В частности, установить, кто организатор, исполнитель и так далее. Это минимум 4 человека. Потерпевшие не согласны с тем, что по остальным фактам, таким как угрозы, поборы, принуждение к труду - также не была дана надлежащая оценка следствием», - сказала Ажар Абдил.

Ученик 11 класса Сагындык Курманияз умер при странных обстоятельствах в селе Акжигит Бейнеуского района 8 апреля. Родным сказали, что он упал и получил травму, вследствие чего и наступила смерть. Однако вскоре выяснилось, что его убили.

Погибший Сагындык Курманияз был единственным ребенком у родителей. Парень готовился к поступлению в университет на химико-билогическое направление.

На скамье подсудимых оказался один подозреваемый – 20-летний односельчанин погибшего. Его обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека (часть 3 статья 196 УК РК).