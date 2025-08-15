В Бейнеу в результате массовой драки был убит человек

Қазақ тіліне аудару

В селе Бейнеу произошла драка с участием молодежи. Один из ее участников получил травмы, которые оказались смертельными, передает Lada.kz .

Фото из архива

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, в ночь на 14 августа в Бейнеуском районе произошёл инцидент с участием группы молодых людей, в результате которого один из них получил смертельные травмы.

«По данным фактам возбуждён ряд уголовных дел. По горячим следам сотрудниками полиции установлены и задержаны 14 человек, все они водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время ведутся комплекс следственно-оперативных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

В полиции заявили, что все участники потасовки являются совершеннолетними студентами. Погибший - житель Бейнеу 2006 года рождения.

