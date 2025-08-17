18+
17.08.2025, 08:57

Мангистауская область лидирует по цене на мясо

Общество 0 8 593 Ольга Максимова

В Казахстане продолжает расти цена на мясо, и Мангистауская область – в авангарде, передает Lada.kz.

Фото из архива Lada.kz
Фото из архива Lada.kz

По итогам июля этого года стоимость говядины с костями выросла на 1,8% в месячной и на 19% в годовой динамике, сообщает energyprom.kz.

В региональном разрезе наибольшее месячное удорожание было зафиксировано в Шымкенте (на 9,6%), а также в Жетысуской (на 5,8%), Туркестанской (на 4,5%), Северо-Казахстанской (на 4,3%) и Мангистауской (на 2,9%) областях.

Средняя стоимость килограмма говядины с костями в июле составила 3,2 тысячи тенге. Среди крупных городов самые высокие цены были зафиксированы в Усть-Каменогорске, Актау и Шымкенте: по 3,5 тысячи тенге за кг. Наименьшие цены наблюдались в Уральске и Актобе (по 2,8 тысячи тенге за кг в каждом из регионов), а также в Атырау (2,9 тысячи тенге).

С учётом среднемесячной заработной платы по стране казахстанцы могут приобрести в среднем 127,2 кг говядины в месяц (в расчётах использовались показатели среднемесячной заработной платы в крупных городах страны (2024 год) и цены на говядину в тех же городах (июль 2025 года).

Лидерами в региональном разрезе по этому показателю стали жители Атырау (217,4 кг), Жезказгана (165,8 кг) и Актау (163,9 кг).

Наименьший объём говядины на одну номинальную зарплату могут позволить себе жители Шымкента (90,5 кг), Петропавловска (92,2 кг) и Конаева (94,6 кг).

В результате сравнения доступности говядины в Казахстане и в других странах оказалось, что на 13 августа текущего года в Казахстане на одну заработную плату можно приобрести 78 кг говядины. С таким результатом Казахстан занимает 63-е место в мире из 127.

Среди стран СНГ лучше, чем в Казахстане, обстоят дела по этому показателю в Беларуси, где жители на одну зарплату могут позволить себе 93,8 кг говядины, а также в России, где показатель составил 79,3 кг. Ниже РК оказались Молдова (77,4 кг), Украина (66,5 кг), Кыргызстан (54 кг), Узбекистан (53,4 кг), Армения (48,9 кг), Азербайджан (46,1 кг) и Таджикистан (25,5 кг).

Напомним, Актау лидирует по стоимости отдельных значимых продуктов.

2
51
1
