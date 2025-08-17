Автопарк региона стареет: в Мангистау большинство машин "возрастные"

Қазақ тіліне аудару

Бюро национальной статистики предоставило информацию о количестве автомобильных средств, числящихся за жителями Мангистауской области. Статистика показала, что большинство машин в регионе старше 10 лет, передает Lada.kz .

Физическим и юридическим лицам в регионе принадлежат 189 660 легковых, 21 975 грузовых автомобилей, 5854 автобуса и 1485 единиц мототранспорта.

Из их числа 89 977 легковых автомашин ездят на бензине, 2 320 - на дизеле, 272 - на газобаллонном оборудовании (ГБО), 95 085 – на смешанном (на бензине, на ГБО и электрическом топливе) и 201 легковой автомобиль потребляет электричество.

Как показывает статистика, легковой автопарк в регионе весьма стар, что сигнализирует об отсутствии у жителей возможности обновить авто.

Автомобилями моложе трех лет может похвастаться всего 14 461 автовладелец. Относительно свежей в регионе (от 3 до 7 лет) является 24 331 машина. Еще 29 852 легковых автомобиля имеют возраст от 7 до 10 лет.

Костяк легкового автопарка в Мангистауской области составляют машины старше 10 лет – таких специалисты насчитали 120 959. Из них старше 10, но моложе 20-ти лет - 69 353 единицы, и, наконец, 51 606 авто старше 20-ти лет.