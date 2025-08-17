18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
540.87
632.01
6.76
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
17.08.2025, 10:02

Автопарк региона стареет: в Мангистау большинство машин "возрастные"

Общество 0 2 320 Ольга Максимова

Бюро национальной статистики предоставило информацию о количестве автомобильных средств, числящихся за жителями Мангистауской области. Статистика показала, что большинство машин в регионе старше 10 лет, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото с сайта recycle.kz
Иллюстративное фото с сайта recycle.kz

Физическим и юридическим лицам в регионе принадлежат 189 660 легковых, 21 975 грузовых автомобилей, 5854 автобуса и 1485 единиц мототранспорта.

Из их числа 89 977 легковых автомашин ездят на бензине, 2 320 - на дизеле, 272 - на газобаллонном оборудовании (ГБО), 95 085 – на смешанном (на бензине, на ГБО и электрическом топливе) и 201 легковой автомобиль потребляет электричество.

Как показывает статистика, легковой автопарк в регионе весьма стар, что сигнализирует об отсутствии у жителей возможности обновить авто.

Автомобилями моложе трех лет может похвастаться всего 14 461 автовладелец. Относительно свежей в регионе  (от 3 до 7 лет) является 24 331 машина. Еще 29 852 легковых автомобиля имеют возраст от 7 до 10 лет.

Костяк легкового автопарка в Мангистауской области составляют машины старше 10 лет – таких специалисты насчитали 120 959. Из них старше 10, но моложе 20-ти лет - 69 353 единицы, и, наконец, 51 606 авто старше 20-ти лет.

9
13
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Банкир
Банкир
А на иностранных номерах 40%. Они как учитываются???
17.08.2025, 17:24
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию
дорожник → Запад проявляет маниакальное упорство себе же во вред
Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау
fox1167 → "Жильцы не хотят платить"-----В таком случае пусть живут в собственной свалке! Долго не протянут! Сначала начнут скулить что появилась вонь потом появятся мухи и прочая кусачая мелочь Ну а когда появ…
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
fox1167 → "Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате."-----Специалисты? Я бы усомнился их так называть!
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
maksimsh → Нам в 4м так и поменяли! уже год назад заявку приняли и с тех пор как гремела так и гремит под окнами А знаете почему не работает? потому что ливневки должны быть ВДОЛЬ дороги а не ПОПЕРЕК!
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине
дорожник → Трамп тянет на Нобелевскую премию мира