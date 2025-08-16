«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители

Қазақ тіліне аудару

Жители Актау возмущены качеством недавнего ремонта ливневой канализации. Сооружения меняли в областном центре совсем недавно, однако, конструкции не справились даже с небольшим дождем, заявляют водители, сообщает Lada.kz .

Кадр видео

После осадков машины оказались «по самый копот» в воде, которая скопилась у «Вечного огня». Как уверяют водители, сток для дождевых вод фактически не сработал.

Куда ушли более 200 миллионов, если ливневку меняли повсюду совсем недавно? Пройди дождь посильнее - город бы затопило по полной, - говорят автолюбители.

В городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что подрядная организация, ответственная за ремонт ливневых канализаций, уже определена и проводит работы в разных районах города. В данный момент она задействована в 33 микрорайоне.

Что касается ситуации у «Вечного огня», специалисты пояснили: сама ливневая канализация там исправна и пока не менялась. Проблема возникла из-за слишком большого количества осадков - канализационная система не успела принять весь объем дождевой воды.

Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате.

Напомним, на обновление ливневых канализаций было выделено 267 миллионов тенге.