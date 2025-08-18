18+
18.08.2025, 18:38

Студенты энергетического колледжа в Актау жалуются на задержку стипендии

Лиана Рязанцева

В редакцию Lada.kz поступило обращение от студентов 3 курса Мангистауского энергетического колледжа имени Нурлыхана Бекбосынова. По словам обучающихся, в июле они получили лишь часть положенной им стипендии. Ситуацию прокомментировал бухгалтер учебного заведения.

Фото yandex.kz
Фото yandex.kz

Студенты сообщили, что 8 августа им перечислили лишь 22 тысячи тенге вместо положенных 42 тысяч.

Нам обещали перечислить оставшиеся деньги в течение 10 дней, но до сих пор их так и не выплатили. Стипендию мы постоянно получаем с задержками и частями. А ведь многие из нас на эти средства оплачивают аренду жилья, покупают продукты. Совсем скоро начнется учеба, нужно готовиться, а денег на это нет, — пожаловались студенты.

Бухгалтер учебного заведения пояснила, что задержка связана с несвоевременным поступлением средств из областного управления образования.

Обычно у нас не бывает таких задержек, и студенты, и преподаватели получают выплаты вовремя. В этом году только летом возникли временные трудности. Со своей стороны мы также обращаемся в управление образования, чтобы они произвели финансирование, — сказала бухгалтер колледжа.

Для справки: С 1972 года Мангистауский энергетический колледж готовит специалистов для энергетических отраслей. Ежегодно колледж выпускает около 500 специалистов.

 

 

fox1167
fox1167
"С 1972 года Мангистауский энергетический колледж готовит специалистов для энергетических отраслей."------Не надо ля-ля! Раньше там готовили специалистов для ПГМК с разными направлениями! Лично я учился 3 года на электрогазосварщика! Кроме этого готовили токарей, электриков, поваров, КИПиА, мотористов....
18.08.2025, 14:06
