В Актау собака спасла тонувшую девочку ценой своей жизни

Қазақ тіліне аудару

Фото из семейного архива

По словам жительницы Актау Татьяны, ее 13-летняя дочь Богдана вместе с лабрадором по кличке Лорд гуляла у моря в 7А микрорайоне. Дети ходили по камням на мелководье, когда внезапно поднялась сильная волна и унесла девочку на глубину.

Богдана не могла самостоятельно выбраться на берег. Именно Лорд спас подростка. Как рассказали очевидцы, пес изо всех сил выталкивал девочку на камни, пока та не оказалась в безопасности. Однако сам выбраться из воды не смог и утонул.

Хозяйка рассказала, что Лорд прожил в семье два года, имел награды, проходил обучение по охране и заботе о подростке. Он был для Богданы не только защитником, но и настоящим другом.

Лорд был полноценным членом нашей семьи. У меня трое детей, младшей дочери всего годик. Лорд нянчился с ней. Нам будет очень его не хватать, это огромная потеря, - рассказала хозяйка собаки.

Семья хочет проститься с верным другом и просит жителей и гостей Мангистауской области о помощи: тех, кто обнаружит тело погибшего животного, обратиться по указанному ниже номеру телефона.

Контакты: +7 (747) 749-23-07.