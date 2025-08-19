18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
19.08.2025, 15:30

Водители грузовиков выразили недовольство введением платного проезда по трассе Актау – Бейнеу

Общество

Водители грузовых автомобилей провели пикет, выразив несогласие с решением о введении платного проезда на дороге Актау – Бейнеу. С людьми встретился заместитель акима области в палате предпринимателей «Атамекен», где им пообещали отменить оплату за проезд. Редакция Lada.kz узнала, какие решения были приняты.

Качество кадра из видео улучшено с помощью ИИ
Качество кадра из видео улучшено с помощью ИИ

Вчера, 18 августа, в редакцию Lada.kz обратились водители грузовых автомобилей. По их словам, они вышли на пикет в знак несогласия с введением платного проезда на автодороге Актау – Бейнеу.

На выезде из Актау в сторону Жанаозена водители выстроили свои фуры вдоль дороги и простояли там несколько дней, надеясь на то, что власти обратят внимание на их требования.

С 17 августа трасса республиканского значения Актау – Бейнеу должна была стать платной. Мы несогласны с введением платы за проезд, потому что это скажется на всём: подорожает перевозимый товар, упадут наши заработки. Цены на газ и солярку уже подняли, а теперь ещё и дороги хотят сделать платными, - сказал один из водителей.

В тот же день в палате предпринимателей «Атамекен» состоялась встреча представителей госорганов с водителями и владельцами бизнеса.

На встрече нас выслушали и заверили, что платного проезда не будет, после чего с места пикета все разьехались, - отметил один из предпринимателей.

Редакция Lada.kz направила запрос в «Атамекен», чтобы уточнить, какие решения были приняты.

В пресс-службе палаты сообщили, что заместитель акима Мангистауской области Тилек Жеткизгенулы, учитывая предложения предпринимателей о приведении платных дорог к международным стандартам, по итогам заседания принял ряд решений.

Автомобильная дорога республиканского значения Актау – Бейнеу на участке Беки – Шетпе протяжённостью 30 километров после приведения в соответствие с нормативными требованиями будет введена в платную эксплуатацию. Остальные участки автомобильной дороги республиканского значения Актау – Бейнеу будут переведены на платное использование только после их приведения в соответствие с нормативными требованиями и проведения общественных слушаний, - говорится в предоставленном комментарии.

Точный срок введения платного проезда на участке Беки – Шетпе в пресс-службе пообещали сообщить дополнительно.

Напомним, ранее стало известно, что с августа 2025 года трасса республиканского значения Актау – Бейнеу станет платной. Исполняющий обязанности министра транспорта РК подписал соответствующий приказ. В документе говорилось, что участок Актау – Жетыбай – Шетпе – Бейнеу автомобильной дороги общего пользования республиканского значения I-б, II категорий Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сайотес – Шетпе – Жетыбай – Актау используется на платной основе. Проезд может осуществляться по альтернативной дороге: автомобильные дороги республиканского значения Актау – Курык, Курык – Жетыбай, участок Жетыбай – Жанаозен автомобильной дороги Жетыбай – Жанаозен – граница Туркменистна, автомобильная дорога районного значения Жанаозен – Кызылсай, автомобильная дорога областного значения Сайотес – Каракудук – Кызылсай. Начальный пункт платной дороги – 786 км, конечный пункт платной дороги – 513+850 км. Протяженность платной дороги – 272,15 километра. Количество полос движения по автомобильной дороге – 1 и 2 полосы в обоих направлениях. Срок использования платной дороги на платной основе – 20 лет. 

Комментарии

3 комментарий(ев)
Базелик
Базелик
Актау – Бейнеу станет платной. Данная дорога должна остаться бесплатной, а параллельно пусть строя платку, согласно стандартам по 2 полосы в обойх направлениях, скоростное ограничение 110км/+20км/ч, мобильная связь и интернет на всём протяжении, азс, кафе, и туалеты! Эй, министры! Проедте хотя бы по трассе Москва-Питер! И Посмотрите! Как должно быть! Все туалеты по трассе Актау-Бейней забросанны пустыми баклажками! Это не туалеты! А очк@ мойники!
20.08.2025, 05:03
TANKIST
TANKIST
Для, начала сделайте ограждееия для животных, разделительный барьер для встречных авто и 4-хполостную трассу для безапасной езды, 2 в одну и 2 в другую сторону. Как трасса Кызылорда-Тараз. Тогда и делайте платную. Лиж бы деньги драть как обычно с народа
19.08.2025, 15:02
Argallo
Argallo
Какая разница водителям. Эта оплата просто ляжет на плечи конечного покупателя вот и все. Цены в магазинах подорожают опять
19.08.2025, 11:39
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

