18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
537.75
626.43
6.71
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
21.08.2025, 12:26

В Мангистау увеличилось количество жалоб на работу косметологических кабинетов

Общество 0 1 784 Гульмира Садырова

Жители Манистауской области стали чаще жаловаться на качество услуг, оказываемых косметологическими кабинетами. Если за весь 2024 год было зарегистрировано три жалобы, то только за первое полугодие показатель увеличился втрое. Об этом сообщила руководитель регионального департамента медицинского и фармацевтического контроля, передает Lada.kz.

Н.Мухаметярова. Фото предоставлено департаментом
Н.Мухаметярова. Фото предоставлено департаментом

За 12 месяцев прошлого года специалисты департамента зарегистрировали три случая нарушения. В первом полугодии – уже девять.

 

«Участилось количесто обращений со стороны жительниц на качество пластических процедур, в частности, по блефаропластике, отопластике, липосакции и др. При проведении внеплановой проверки  устанавливается отсутстствие разрешительных документов на занятие медицинской деятельности в целом.  Зачастую пластические процедуры проводят  специалисты без медицинского образования. Уважаемые жители области, чтобы обезопасить себя перед получением данных видов услуг, необходимо убедиться в наличии лицензии на медицинскую деятельность и всех других разрешительных документов. Специалист должен иметь высшее медицинское образование, быть сертифицированным по специализации (пластическая хирургия, дерматокосметология). Перед  процедурой пациент должен подписать информированное согласие на услугу и договор на оказание платных услуг между клиникой и пациентом. Оплату необходимо проводить на имя юридического лица (ИП, ТОО согласно договора). Со стороны клиники должна вестись медицинская карта пациента, в которой фиксируется информация о состояние пациента, назначениях и рекомендациях врача», - отметила Нурсулу Мухамбетярова.

 

В соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» медицинская деятельность подлежит лицензированию и подвиды медицинской деятельности, подлежащие лицензированию, определены Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

В этой связи руководитель департамента подчеркнула, что пластические, косметологические процедуры может оказывать субъект здравоохранения, имеющий лицензию по специальности «дерматовенерология» (дерматокосметология), медицинская помощь может оказываться профильном специалистом с высшим медицинским образованием.

3
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0
Новые правила для казахстанцев: сколько теперь жильцов можно прописать в одной квартире?Новости Казахстана
30.07.2025, 17:20 0

Последние комментарии

< >
Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию
дорожник → Запад проявляет маниакальное упорство себе же во вред
Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау
fox1167 → "Жильцы не хотят платить"-----В таком случае пусть живут в собственной свалке! Долго не протянут! Сначала начнут скулить что появилась вонь потом появятся мухи и прочая кусачая мелочь Ну а когда появ…
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
fox1167 → "Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате."-----Специалисты? Я бы усомнился их так называть!
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
maksimsh → Нам в 4м так и поменяли! уже год назад заявку приняли и с тех пор как гремела так и гремит под окнами А знаете почему не работает? потому что ливневки должны быть ВДОЛЬ дороги а не ПОПЕРЕК!
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине
дорожник → Трамп тянет на Нобелевскую премию мира