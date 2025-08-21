В Мангистау увеличилось количество жалоб на работу косметологических кабинетов

Қазақ тіліне аудару

Жители Манистауской области стали чаще жаловаться на качество услуг, оказываемых косметологическими кабинетами. Если за весь 2024 год было зарегистрировано три жалобы, то только за первое полугодие показатель увеличился втрое. Об этом сообщила руководитель регионального департамента медицинского и фармацевтического контроля, передает Lada.kz .

Н.Мухаметярова. Фото предоставлено департаментом

За 12 месяцев прошлого года специалисты департамента зарегистрировали три случая нарушения. В первом полугодии – уже девять.

«Участилось количесто обращений со стороны жительниц на качество пластических процедур, в частности, по блефаропластике, отопластике, липосакции и др. При проведении внеплановой проверки устанавливается отсутстствие разрешительных документов на занятие медицинской деятельности в целом. Зачастую пластические процедуры проводят специалисты без медицинского образования. Уважаемые жители области, чтобы обезопасить себя перед получением данных видов услуг, необходимо убедиться в наличии лицензии на медицинскую деятельность и всех других разрешительных документов. Специалист должен иметь высшее медицинское образование, быть сертифицированным по специализации (пластическая хирургия, дерматокосметология). Перед процедурой пациент должен подписать информированное согласие на услугу и договор на оказание платных услуг между клиникой и пациентом. Оплату необходимо проводить на имя юридического лица (ИП, ТОО согласно договора). Со стороны клиники должна вестись медицинская карта пациента, в которой фиксируется информация о состояние пациента, назначениях и рекомендациях врача», - отметила Нурсулу Мухамбетярова.

В соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» медицинская деятельность подлежит лицензированию и подвиды медицинской деятельности, подлежащие лицензированию, определены Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

В этой связи руководитель департамента подчеркнула, что пластические, косметологические процедуры может оказывать субъект здравоохранения, имеющий лицензию по специальности «дерматовенерология» (дерматокосметология), медицинская помощь может оказываться профильном специалистом с высшим медицинским образованием.