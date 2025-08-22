В Актау десять домов остались без управляющей компании

Қазақ тіліне аудару

Почему нет управляющих компаний, желающих взять на обслуживание дома, и по каким причинам жильцы перед началом холодного сезона оказались в такой ситуации, разбиралась Lada.kz .

Дом в 3 микрорайоне. Фото жильцов.

В редакцию Lada.kz обратилась группа жильцов 57 дома 3 микрорайона. Речь идет о десяти многоквартирных жилых домах. Они рассказали, что их обслуживающая организация ИП «Чапканов» от них отказалась. Дома должны были передать под управление ПКСК «Альтернатива», однако переход не состоялся. Теперь жители в недоумении – на носу отопительный сезон, а их дома остались бесхозными. Между тем, у каждой из сторон свое видение ситуации.

По словам жителей, с 2009 года по 1 августа 2025 года их обслуживал ИП «Чапканов», и он оставил дома в удручающем состоянии – течет крыша, затоплены подвалы, а инженерные коммуникации на ладан дышат.

«Финансовый отчет организация ИП Чапканов никогда не предоставляла. Также на крыше нашего дома установлено множество антенн сотовой связи, деньги от аренды также поступали на счет ИП. Поэтому, если ИП Чапканов разрывает с нами договор, то считаем вполне обоснованным требование привести общедомовое хозяйство в надлежащий вид. Осушить подвал, заменить трубы канализации, отремонтировать тепловой узел, установить запорную арматуру на все стояки, организовать дезинсекцию подвала, вернуть на место циркуляционный насос, восстановить хотя бы частично кровлю. И по закону необходим акт сдачи приема дома жильцам или новой обслуживающей организации», - написали жильцы 57 дома в обращении к акиму города, жилищной инспекции и самой обслуживающей организации.

В жилищной инспекции города Актау сообщили, что 147 дом перешел в ПКСК «Альтернатива» путем голосования. Остальные 10 домов, в том числе №57, пока остаются под управлением ИП «Чапканов», так как для смены управляющей компании необходимо провести голосование жильцов и получить одобрении более половины.

«Бесхозными эти дома быть не могут. В случае, если компания отказывается обслуживать и нет голосования жильцов, объявляется конкурс. Такой конкурс проводился, и никто не захотел участвовать. Например, ПКСК «Альтернатива» не против взять новые дома, но хочет, чтобы жильцы пришли к решении о переходе путем голосования», - прокомментировал ситуацию глава жилинспекции Нураддин Кучербаев.

Директор ИП «Чапканов» Даут Чапканов рассказал, что отказались от обслуживания домов в 3 микрорайона в пользу верхних микрорайонов. По словам Даута Чапканова, была договорённость, заключенная в присутствии руководителя жилищной инспекции, что эти 10 домов примет ПКСК «Альтернатива». Руководитель этого ПКСК клятвенно пообещал, что с 1 августа возьмет их на обслуживание.

«Никто не хотел оставлять эти дома без обслуживания. В полной уверенности, что дома перейдут в ПКСК «Альтернатива», я оповестил жителей о прекращении сотрудничества. Но, по какой-то причине, несмотря на имеющуюся ранее договоренность, ПКСК «Альтернатива» отказался брать на себя обязательства по обслуживанию. Я выполнил свои обязательства, мы работали более 14 лет с жителями третьего микрорайона, там проживают очень замечательные люди. Но я не могу успевать везде, людей не хватает чтобы обслуживать и новые дома, и третий микрорайон. Не понимаю, почему руководитель ПКСК Альтернатива так поступил», - сказал Даут Чапканов.

Директор ПКСК «Альтернатива» Рысбек Мергенов, в свою очередь, сообщил, что никому ничего не обещал. Отказался брать дома на обслуживание, потому что это экономически нерентабельно – сборы низкие, а затраты нужны большие.

«Прежде чем брать на обслуживание, я обязательно осматриваю состояние домов. Там нужны очень большие вложения. От 18-ти квартир в доме ежемесячное зачисление всего 65-70 тысяч. А состояние инженерных систем питьевой, технической, канализации, отопления очень плохое. Все требует замены, отопительный сезон на носу. У многих течет крыша. Например, две квартиры топит, нужно 120 квадратов закрыть, а сейчас 1 квадрат 3800 тенге стоит. Годовое начисление не покрывает все эти траты. Поэтому я отказался», - рассказал Рысбек Мергенов.

Впрочем, в ПКСК «Альтернатива» готовы пересмотреть свое решение, если жильцы этих десяти домов проведут целевые сборы на ремонт инженерных сетей. С таким условием был принят на обслуживание 147 дом 3 микрорайона.

Жильцы бесхозных домов рассчитывают, что проблема разрешится до осени, иначе они не представляют, как переживут холодный сезон.