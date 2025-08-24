«Нас лишили всего»: проводники поездов Мангистау – Актобе пожаловались Токаеву

Қазақ тіліне аудару

Проводники пассажирских поездов Мангистау – Актобе обратились с открытым обращением, в котором пожаловались на условия труда, Lada.kz .

Фото: кадр видео

Проводники поездов №109 и №110 компании «Otpan Logistic», работающих по направлению Мангистау – Актобе, обратились с открытым письмом к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, председателю правления АО «КТЖ» Талгату Алдыбергенову и акиму области Нурдаулету Килыбаю с жалобами на условия труда.

По их словам, изначально контракт устраивал всех, однако позже работники остались без части социальных льгот и привилегий: им сократили социальный пакет, отменили пансионаты и квартальные выплаты.

Редакция Lada.kz направила официальный запрос в ТОО «Otpan Logistic» для получения комментария.

Напомним, ранее казахстанцы в очередной раз поднимали вопрос о качестве пассажирских перевозок поезда маршрута Мангистау – Актобе, который обслуживает частная компания ТОО «Otpan Logistic».