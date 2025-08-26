«Главное - с любовью»: гранаты и миндаль выращивает житель Актау в своем дворе

Қазақ тіліне аудару

фото Асхата Алимбетова

Отец троих детей и дедушка двоих внуков уверен: даже на нашей земле можно вырастить самые капризные культуры, если делать это с душой.

«Этому гранату уже третий год, и вот первые плоды дали. До этого у меня гранаты росли, но помните, была холодная зима, когда даже море замерзло, вот тогда гранаты погибли. Я заново посадил», – рассказал он.

В саду Асхата Алимбетова, помимо гранатов, растут инжир, миндаль, грецкий орех, королек, два дуба, сосна и четыре ели.

«Говорят, в Актау ничего не растет. Все растет, если с душой посадить. С любовью», – уверен мужчина.

Его пример показывает, что даже в условиях прикаспийского климата возможно вырастить сад, если уделять растениям внимание и заботу. Сегодня двор Асхата Алимбетова — это уголок зелени и уюта, куда он с гордостью приглашает внуков и детей.