В Актау автобусы изменили схему движения по двум маршрутам

С 30 августа в Актау вступают в силу изменения в схеме движения автобусов №5 и №6. Об этом Lada.kz сообщили в городской администрации.

Фото: архив Lada.kz

Изменён маршрут автобуса №6, который отныне будет курсировать по направлению аэропорт – воинская часть. Дополнительно запускается новый автобус №6А. Он свяжет остановку у воинской части с базой отдыха «Алау».

Как сообщили в Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог, маршрут не работал продолжительное время из-за ремонта трассы. Теперь движение возобновляется по новой схеме.

Также нововведения коснулись маршрута №5. Из расписания автобуса исключена остановка у ЖК «Green Park». Кроме того, конечная точка маршрута перенесена – теперь автобус будет останавливаться за домом №20 в 19А микрорайоне.

В акимате отметили, что данные меры направлены на повышение безопасности дорожного движения, улучшение регулярности движения и создание удобства для пассажиров.

Напомним, ранее жители Актау жаловались на работу автобуса №6. Отдыхающие прождали общественный транспорт два часа для того, чтобы добраться с базы отдыха до областного центра.