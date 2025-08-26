«Плачу за себя и за того парня»: житель Актау возмущён суммами за общедомовые нужды

Қазақ тіліне аудару

Житель 2 микрорайона Актау, проживающий в доме №3, пожаловался на завышенные счета за воду. По его словам, начисления за общедомовые нужды (ОДН) значительно превышают фактическое потребление семьи, передает Lada.kz.

фото с сайта pixabay.com

Мужчина привёл пример: в июле прошлого года его семья использовала 13,8 куба воды, однако ОДН составил 29 кубов. В итоге к оплате выставили свыше 17 тысяч тенге, тогда как за реально потреблённые объёмы сумма должна была составить около 6 тысяч.

«Я не против платить за общедомовые нужды, но когда они находятся в разумных пределах. Но разве возможно, чтобы на каждую квартиру начислялось по 29 кубов? Это похоже на автомойку или серьёзный порыв трубы», — говорит житель дома.

По словам мужчины, в его доме многие жильцы не сдают показания счётчиков. Кроме того, есть вывод на улицу для полива деревьев, а рядом с домом работает бар. Однако, откуда именно появляется такое огромное потребление, остаётся неясным.

В ответе ГКП «Каспий жылу, су арнасы» жителю пояснили: начисления производятся по действующей методике — разница между общедомовым прибором учёта и суммой индивидуальных показаний распределяется пропорционально между всеми жильцами. Среди возможных причин называются несанкционированные подключения, отсутствие приборов учёта у части квартир, утечки и несвоевременная передача показаний.

Тем временем сам житель настаивает, что оплачивает услуги вовремя и исправно сдаёт показания, но по факту покрывает расходы за соседей.

По его словам, пока действенного метода борьбы с нечестными соседями или предпринимателями, пользующимися водой «в обход», не придумано. В результате все подобные «утечки» ложатся на плечи добросовестных плательщиков.