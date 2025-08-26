18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
533.87
621.64
6.64
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
26.08.2025, 13:44

«Плачу за себя и за того парня»: житель Актау возмущён суммами за общедомовые нужды

Общество 0 4 015 Наталья Вронская

Житель 2 микрорайона Актау, проживающий в доме №3, пожаловался на завышенные счета за воду. По его словам, начисления за общедомовые нужды (ОДН) значительно превышают фактическое потребление семьи, передает Lada.kz.

фото с сайта pixabay.com
фото с сайта pixabay.com

Мужчина привёл пример: в июле прошлого года его семья использовала 13,8 куба воды, однако ОДН составил 29 кубов. В итоге к оплате выставили свыше 17 тысяч тенге, тогда как за реально потреблённые объёмы сумма должна была составить около 6 тысяч.

«Я не против платить за общедомовые нужды, но когда они находятся в разумных пределах. Но разве возможно, чтобы на каждую квартиру начислялось по 29 кубов? Это похоже на автомойку или серьёзный порыв трубы», — говорит житель дома.

По словам мужчины, в его доме многие жильцы не сдают показания счётчиков. Кроме того, есть вывод на улицу для полива деревьев, а рядом с домом работает бар. Однако, откуда именно появляется такое огромное потребление, остаётся неясным.

В ответе ГКП «Каспий жылу, су арнасы» жителю пояснили: начисления производятся по действующей методике — разница между общедомовым прибором учёта и суммой индивидуальных показаний распределяется пропорционально между всеми жильцами. Среди возможных причин называются несанкционированные подключения, отсутствие приборов учёта у части квартир, утечки и несвоевременная передача показаний.

Тем временем сам житель настаивает, что оплачивает услуги вовремя и исправно сдаёт показания, но по факту покрывает расходы за соседей.

По его словам, пока действенного метода борьбы с нечестными соседями или предпринимателями, пользующимися водой «в обход», не придумано. В результате все подобные «утечки» ложатся на плечи добросовестных плательщиков.

«Систему пора менять, — уверен актаусец. — Нужно штрафовать тех, у кого нет счётчиков, и создавать комиссии по выявлению утечек или нахлебников».

45
17
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Argallo
Argallo
Да все просто, челы из соседей просто не платят, а их расходы оплачивают все остальные "лохи" и все сидят ровно.
26.08.2025, 10:52
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию
дорожник → Запад проявляет маниакальное упорство себе же во вред
Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау
fox1167 → "Жильцы не хотят платить"-----В таком случае пусть живут в собственной свалке! Долго не протянут! Сначала начнут скулить что появилась вонь потом появятся мухи и прочая кусачая мелочь Ну а когда появ…
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
fox1167 → "Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате."-----Специалисты? Я бы усомнился их так называть!
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
maksimsh → Нам в 4м так и поменяли! уже год назад заявку приняли и с тех пор как гремела так и гремит под окнами А знаете почему не работает? потому что ливневки должны быть ВДОЛЬ дороги а не ПОПЕРЕК!
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине
дорожник → Трамп тянет на Нобелевскую премию мира