Жителя Жанаозена оштрафовали за выброс мебели в мусорный контейнер

фото ЦОК Мангистауской области

По данным пресс-службы, в микрорайоне «Мұнайлы» житель города, подъехавший на автомобиле Toyota Hilux, выбросил в контейнер для бытовых отходов кухонную мебель. Инцидент зафиксировали очевидцы и сообщили о нём по номеру 102. Сотрудники полиции оперативно установили нарушителя, после чего в отношении него был составлен административный протокол по статье 505 Кодекса РК об административных правонарушениях. Суд назначил ему штраф.

В акимате Жанаозена напомнили, что за первое нарушение правил благоустройства предусмотрено предупреждение, при повторных случаях — штраф в размере 20 МРП. В случае систематических нарушений размер штрафа увеличивается.

Как сообщили в пресс-службе администрации, отдельного договора на вывоз крупногабаритных отходов в Жанаозене пока нет. Жителям рекомендовано самостоятельно и бесплатно сдавать мебель и технику на городской полигон. Однако некоторые по-прежнему выбрасывают КБО на контейнерные площадки, предназначенные для твёрдых бытовых отходов, что нарушает санитарные нормы.

«В таких случаях к жителям применяются меры административной ответственности», — отметили в акимате.

Для сравнения, в Актау действует договор с подрядной организацией: крупногабаритный мусор вывозят централизованно по всему городу.