Подготовку к отопительному сезону в Мангистау обещают завершить досрочно

Қазақ тіліне аудару

В Мангистауской области работы по подготовке к зиме близятся к завершению и будут окончены раньше срока. Об этом стало известно на аппаратном совещании под председательством акима региона Нурдаулета Килыбая, передает Lada.kz по информации Центра общественных коммуникаций.

фото с сайта pixabay.com

Руководитель областного управления энергетики и ЖКХ Бердибек Картбаев сообщил, что в Актау активно обновляются тепловые сети протяжённостью 47,7 километра. В 2024 году заменено 11,5 километра, в этом году — ещё 10. Сейчас готовность составляет 90%, завершить работы планируется уже в сентябре.

В микрорайонах 3А, 3Б и больничном городке реконструируются внутриквартальные сети длиной более 10 километров. Степень готовности — 91%. После завершения проектов уровень износа теплосистемы города снизится с 79% до 75%.

На Мангистауском атомном энергокомбинате идёт капитальный ремонт оборудования. Полностью завершены работы на энергоблоке ТЭЦ-2. На котлоагрегате № 13 выполнено 42% работ, на турбине № 3 — 28%, а на ТЭЦ-1 уровень ремонта котлов достигает 75–80%.

Аким области поручил ответственным ведомствам досрочно завершить все подготовительные мероприятия и обеспечить бесперебойное теплоснабжение жителей региона в предстоящий сезон.