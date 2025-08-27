Онлайн-ярмарку госуслуг проведут в Актау 27 августа

Қазақ тіліне аудару

Во время эфира, посвященного оказанию государственных услуг населению, можно получить консультации специалистов, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Актауского городского акимата.

Фото сгенерировано при помощи ИИ

На официальных страницах акимата Актау в Instagram и Facebook сегодня, 27 августа, пройдет прямая трансляция онлайн-ярмарки государственных услуг, направленной на повышение уровня цифровой грамотности.

Во время эфира специалисты проконсультируют по темам, связанным с обороной, транспортом, дорожной инфраструктурой и социальной сферой.

Начало в 15:00 часов.