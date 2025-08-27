Вертолеты у побережья Актау встревожили горожан

Қазақ тіліне аудару

Летающие низко над Каспием вертолеты встревожили жителей 4 микрорайона. Ситуацию разъяснили в пресс-службе Морского оперативного штаба департамента Пограничной службы КНБ РК по Мангистауской области, сообщает Lada.kz .

Фото жителей 4 микрорайона

Горожане стали свидетелями того, как военные машины кружили в районе морского побережья сегодня днем, 27 августа.

Учения, или что-то неспокойное? Ищут кого-то?, - задались вопросами жители 4 микрорайона.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в городе и в акватории Морского торгового порта Актау проходят антитеррористические учения.

В мероприятиях задействованы силы и средства Морского оперативного штаба по борьбе с терроризмом. Цель учений – отработка взаимодействия в случае угроз террористического характера в Каспийском море.

На период мероприятия предусмотрены ограничения движения транспорта и пешеходов. Спецслужбы просят жителей отнестись с пониманием, сохранять спокойствие и при необходимости содействовать военнослужащим и правоохранительным органам.