МРЭК сделала важное заявление для двух районов Мангистауской области

АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» (МРЭК) сообщила о начале работ по укрупнению электрических сетей в Мангистауском и Тупкараганском районах. Жителей населенных пунктов попросили о содействии, сообщает Lada.kz .

Иллюстративное фото: Pixabay

С 28 августа текущего года специалисты приступят к опломбировке индивидуальных приборов учета электроэнергии. Работы проводятся совместно с государственными коммунальными предприятиями «Түпқараған Электр Жүйесі», «Коммуналдық Қызмет» и «Дария» для приведения счетчиков в соответствие с требованиями законодательства.

Жителей просят обеспечить доступ к приборам учета. В компании приносят извинения за возможные неудобства и напоминают, что при возникновении вопросов можно обратиться по номерам телефонов: +7 (702) 827-54-70 (Мангистауский район), +7 (778) 330-74-70 (Тупкараганский район).