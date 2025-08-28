18+
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау
28.08.2025, 17:42

Аким Мангистау анонсировал запуск дронов-такси в 2026 году

Общество 0 3 202 Лиана Рязанцева

На августовской областной конференции работников образования в Актау аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай в своём выступлении сделал неожиданное заявление: в следующем году в регионе планируется запуск дронов-такси, передает Lada.kz.

Фото создано с помощью искусственного интеллекта
Фото создано с помощью искусственного интеллекта

Вчера в Актау прошла традиционная областная августовская конференция работников образования на тему «Будущее образования: честный гражданин, профессиональный специалист».

В ее работе приняли участие аким области Нурдаулет Килыбай, председатель Комитета среднего образования министерства просвещения РК Каныбек Жумашев, депутат мажилиса Нургуль Тау, известные казахстанские и зарубежные спикеры, а также более 700 руководителей образовательных организаций и работников отрасли.

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай в своем выступлении сообщил о внедрении инновационного транспорта.

В следующем году в регионе планируется запуск дронов-такси. Они будут использоваться для перевозки туристов из Актау к ключевым достопримечательностям области, - сказал аким региона.

Кроме того, глава области отметил, что, начиная с этого учебного года, в течение трёх лет поэтапно 50 директоров школ, прошедших специальную подготовку, будут направлены в Сингапур и Китай для обмена опытом. Также планируется отправить 30 школьников на обучение в США.

Редакция Lada.kz направила запрос в пресс-службу акима Мангистауской области с просьбой разъяснить, что именно подразумевается под дронами-такси, когда планируется их запуск и каким образом они будут использоваться. Там ответили, что разъяснения по поводу проекта будут предоставлены позже.

Комментарии

8 комментарий(ев)
Банкир
Банкир
дронами будут управлять операторы или ИИ? На их покупку пойдут деньги, которые остались от постройки аэропорта в Кендирли?
28.08.2025, 18:57
sake bakeevich
sake bakeevich
Ну наконец-то!!!! Ведь это то, без чего мы просто не можем тут жить нормально, и что теперь этот Илон Маск нам ответит?
28.08.2025, 18:20
TANKIST
TANKIST
Судью на мыло... Как говорится
28.08.2025, 18:00
kot_85
kot_85
Плановая плановая моя кукушка золотая????. Это что же надо было употребить что бы такое придумать? В городе реальные проблемы есть, а они походу кина пересмотрели назад в будущее.
28.08.2025, 17:00
Банкир
Банкир
Воды нет, электричества нет, пляжей в городе нет. НО такси-дрон будет! Или НЕТ?
28.08.2025, 16:15
Маряк
Маряк
Который год в городе творится бардак с подачей воды и электричества, а он нам про дроны такси...
28.08.2025, 15:28
Jack
Jack
Один из вариантов не чинить дороги - пусть летают..
28.08.2025, 14:20
Pluto 9701
Pluto 9701
Что больше нечем заняться? Луше бы занимались подготовкой города к зиме, энергетикой что-бы свет не отключали или мало городских проблем?
28.08.2025, 13:34
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

