Аким Мангистау анонсировал запуск дронов-такси в 2026 году

Қазақ тіліне аудару

На августовской областной конференции работников образования в Актау аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай в своём выступлении сделал неожиданное заявление: в следующем году в регионе планируется запуск дронов-такси, передает Lada.kz .

Фото создано с помощью искусственного интеллекта

Вчера в Актау прошла традиционная областная августовская конференция работников образования на тему «Будущее образования: честный гражданин, профессиональный специалист».

В ее работе приняли участие аким области Нурдаулет Килыбай, председатель Комитета среднего образования министерства просвещения РК Каныбек Жумашев, депутат мажилиса Нургуль Тау, известные казахстанские и зарубежные спикеры, а также более 700 руководителей образовательных организаций и работников отрасли.

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай в своем выступлении сообщил о внедрении инновационного транспорта.

В следующем году в регионе планируется запуск дронов-такси. Они будут использоваться для перевозки туристов из Актау к ключевым достопримечательностям области, - сказал аким региона.

Кроме того, глава области отметил, что, начиная с этого учебного года, в течение трёх лет поэтапно 50 директоров школ, прошедших специальную подготовку, будут направлены в Сингапур и Китай для обмена опытом. Также планируется отправить 30 школьников на обучение в США.

Редакция Lada.kz направила запрос в пресс-службу акима Мангистауской области с просьбой разъяснить, что именно подразумевается под дронами-такси, когда планируется их запуск и каким образом они будут использоваться. Там ответили, что разъяснения по поводу проекта будут предоставлены позже.