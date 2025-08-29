«Казмортрансфлот» обучил и трудоустроил безработных граждан Мангистау

Қазақ тіліне аудару

Национальная морская судоходная компания «Казмортрансфлот» (КМТФ) обучила морскому делу и трудоустроила 12 безработных граждан Мангистауской области, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу АО НК «КазМунайГаз».

Фото пресс-службы КМГ

Отборочный этап прошел в мае текущего года, после чего 12 кандидатов были направлены на краткосрочные курсы по специальностям «матрос» и «моторист» в специализированное учебное заведение «Marine Bolashak».

По завершении обучения, успешной сдачи экзаменов и получения всех необходимых морских разрешительных документов с 13 августа 2025 года 11 участников программы были трудоустроены на нефтеналивные танкеры и контейнеровозы КМТФ. Один кандидат продолжает обучение. Из 11 специалистов шестеро уже заступили на вахту в августе, оставшиеся пять человек сменят их в сентябре, - сообщили в пресс-службе КМГ.

В компании отметили, что инициатива реализована в целях популяризации морских специальностей.

Напомним, ранее в Мангистау предупредили о росте фактов мошенничества при трудоустройстве в нефтяные компании.