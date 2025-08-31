Сильная жара и дожди: синоптики рассказали о погоде в Мангистау в ближайшие дни

Қазақ тіліне аудару

Первые пять дней сентября погода в Мангистауской области будет разнообразной. Синоптики региона предсказывают как сильную жару в начале, так и похолодание с дождем и грозами в конце недели, передает Lada.kz .

Фото: Pixabay

Так, исходя из данных консультативного прогноза погоды от специалистов мангистауского филиала РГП «Казгидромет», с 1 по 2 сентября в регионе без осадков. На севере, в центре области возможна пыльная буря.

В первый день осени ветер юго-восточный, южный до 9-14 метров в секунду, на севере, в центре региона порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20-25 градусов, на западе области 17 тепла. Днем сильная жара до 35-40 градусов, на западе региона 32 тепла. Второго сентября также ожидается сильная жара до 37-42 градусов, на западе 34 градуса тепла, - сообщили в «Казгидромете».

Третьего сентября ночью прогнозируются 25-27 градусов, днем 33 градусов тепла. Ветер юго-восточный скоростью 10-14 метров в секунду.

В период с 4 по 5 сентября в регионе возможны дожди с грозой. Так, 4 сентября осадки ожидаются на западе, севере, востоке области, 5 сентября – на севере и востоке. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха 4 и 5 сентября на западе, севере и в центре достигнет 15-20 градусов тепла. На севере и в центре возможна пыльная буря. Колебания температуры воздуха ночью от 20-25, на западе области от 17 до 28, в конце периода понижение до 17-22 градусов тепла.