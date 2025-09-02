Делегация из Мангистау подписала инвестиционные соглашения в Китае

Қазақ тіліне аудару

Сегодня, 2 сентября, в Пекине прошло VIII заседание Казахско-Китайского делового совета с участием Президента Касым-Жомарта Токаева. В рамках мероприятия делегация из Мангистауской области подписала ряд инвестиционных соглашений, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Фото пресс-службы акимата

В заседании Казахско-Китайского делового совета приняла участие делегация из нашего региона во главе с заместителем акима Мангистауской области Ерболом Избергеновым. По итогам поездки подписаны соглашения между акиматом области и ведущими китайскими компаниями о реализации значимых для экономики области инвестиционных проектов.

В частности, компании «Zhongyun International Industrial Co., Ltd. (Heilongjiang)», «Inner Mongolia Guoyou Import & Export Trading Co., Ltd.» и «Tianjin Guoyou WuChan Group Co., Ltd.» намерены реализовать проект по строительству морского порта и развитию транспортно-логистической инфраструктуры в Мангистауской области, а «Gansu Joy Sturgeon Ecological Technology Co., Ltd.» планирует осуществить несколько проектов в сфере рыбного хозяйства, рыбопереработки и туризма.

Кроме того, «ChengLi Special Automobile Co., Ltd.» и «Hua An International Investment Management LLP» намерены построить автосборочный завод спецтехники, а с «Huawei Technologies Kazakhstan» будут реализованы совместные проекты в сфере цифровизации.

Стоит отметить, что аким области Нурдаулет Килыбай в целях привлечения инвестиций в регион провел ряд встреч с представителями вышеуказанных компаний. Переговоры прошли в Актау, Астане, а также в городах Китая - Пекине, Тяньцзинь и Суйчжоу. В ходе встреч стороны обсудили совместные проекты, договорившись об укреплении взаимного сотрудничества, - сообщили в прес-службе акимата.

Отмечается, что эти соглашения откроют путь для привлечения значительных инвестиций в Мангистаускую область.

Напомним, в июле 2025 года в Актау состоялась встреча акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая с главой китайской корпорации «Чжунъюнь Гоцзи» и компании «Гою Учань» Юй Бояном. В ходе переговоров стороны обсудили перспективы создания логистического хаба на базе местного порта, а также подписали меморандум о сотрудничестве.