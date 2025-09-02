18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
539.55
627.55
6.7
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
02.09.2025, 17:28

Делегация из Мангистау подписала инвестиционные соглашения в Китае

Общество 0 2 518 Лиана Рязанцева

Сегодня, 2 сентября, в Пекине прошло VIII заседание Казахско-Китайского делового совета с участием Президента Касым-Жомарта Токаева. В рамках мероприятия делегация из Мангистауской области подписала ряд инвестиционных соглашений, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона. 

 

Фото пресс-службы акимата
Фото пресс-службы акимата

В заседании Казахско-Китайского делового совета приняла участие делегация из нашего региона во главе с заместителем акима Мангистауской области Ерболом Избергеновым. По итогам поездки подписаны соглашения между акиматом области и ведущими китайскими компаниями о реализации значимых для экономики области инвестиционных проектов.

В частности, компании «Zhongyun International Industrial Co., Ltd. (Heilongjiang)», «Inner Mongolia Guoyou Import & Export Trading Co., Ltd.» и «Tianjin Guoyou WuChan Group Co., Ltd.» намерены реализовать проект по строительству морского порта и развитию транспортно-логистической инфраструктуры в Мангистауской области, а «Gansu Joy Sturgeon Ecological Technology Co., Ltd.» планирует осуществить несколько проектов в сфере рыбного хозяйства, рыбопереработки и туризма.

Кроме того, «ChengLi Special Automobile Co., Ltd.» и «Hua An International Investment Management LLP» намерены построить автосборочный завод спецтехники, а с «Huawei Technologies Kazakhstan» будут реализованы совместные проекты в сфере цифровизации.

Стоит отметить, что аким области Нурдаулет Килыбай в целях привлечения инвестиций в регион провел ряд встреч с представителями вышеуказанных компаний. Переговоры прошли в Актау, Астане, а также в  городах Китая - Пекине, Тяньцзинь и Суйчжоу. В ходе встреч стороны обсудили совместные проекты, договорившись об укреплении взаимного сотрудничества, - сообщили в прес-службе акимата.

Отмечается, что эти соглашения откроют путь для привлечения значительных инвестиций в Мангистаускую область.

Напомним, в июле 2025 года в Актау состоялась встреча акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая с главой китайской корпорации «Чжунъюнь Гоцзи» и компании «Гою Учань» Юй Бояном. В ходе переговоров стороны обсудили перспективы создания логистического хаба на базе местного порта, а также подписали меморандум о сотрудничестве. 

4
16
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию
дорожник → Запад проявляет маниакальное упорство себе же во вред
Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау
fox1167 → "Жильцы не хотят платить"-----В таком случае пусть живут в собственной свалке! Долго не протянут! Сначала начнут скулить что появилась вонь потом появятся мухи и прочая кусачая мелочь Ну а когда появ…
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
fox1167 → "Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате."-----Специалисты? Я бы усомнился их так называть!
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
maksimsh → Нам в 4м так и поменяли! уже год назад заявку приняли и с тех пор как гремела так и гремит под окнами А знаете почему не работает? потому что ливневки должны быть ВДОЛЬ дороги а не ПОПЕРЕК!
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине
дорожник → Трамп тянет на Нобелевскую премию мира