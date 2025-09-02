Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн

Қазақ тіліне аудару

Фото istockphoto.com

В филиале НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Мангистауской области сообщили о нововведении.

Теперь у жителей Мангистау появилась возможность в онлайн-режиме оформлять договор купли-продажи автомобиля.

Ранее для заключения договора граждане подписывали письменную форму сделки с использованием QR-кода в отделах обслуживания населения. Теперь этот процесс доступен через сервис «Договор купли-продажи авто» в приложении «ЦОН»: договор составляется и подписывается электронной цифровой подписью (ЭЦП) продавца и покупателя. Таким образом, договор можно заключить заранее, еще до посещения специализированного ЦОНа, что позволяет значительно сократить время ожидания и упростить сам процесс получения услуги. После оформления в приложении подписанный договор необходимо предоставить в спецЦОН для завершения процедуры регистрации транспортного средства, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что запись о заключенном договоре навсегда сохраняется в истории сервиса, обеспечивая прозрачность и возможность последующей проверки.

При этом обеспечивается юридическая значимость документа, защита персональных данных и исключение ошибок благодаря автоматической проверке сведений и интеграции с государственными базами данных, что помогает предотвратить распространенные риски, такие как подделка документов, технические ошибки при заполнении и оформлении договора. Стоимость оформления одного договора составляет 1 500 тенге, - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что доступ к сервису предоставляется после авторизации по ИИН и номеру телефона в мобильном приложении «ЦОН» (App Store и Google Play).