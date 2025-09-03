Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау

Бывший заместитель руководителя коммунальной компании «Каспий жылу, су арнасы» Ислям Усенов возглавил новое предприятие «Таза Ақтау», передает Lada.kz со ссылкой на городской акимат.
Государственное коммунальное предприятие «Таза Ақтау» создано при акимате города недавно. Ислям Усенов возглавил его, как опытный работник в этой сфере, сообщили в администрации.
В акимате отметили, что ГКП «Таза Ақтау» создано в рамках общенациональной экологической акции «Таза Казахстан». Основная задача нового коммунального предприятия – системное обеспечение чистоты и санитарного состояния города, а также выполнение работ по озеленению и благоустройству.
Ислям Усенов родился в 1982 году в России.
В 2003 году он окончил Мангистауский политехнический колледж, получив среднее специальное образование. Позднее продолжил обучение в Казахском университете инновационных и телекоммуникационных систем, где получил высшее образование.
С 2002 по 2024 год Ислям Бисенгалиулы успешно трудился на различных технических и управленческих должностях в государственном коммунальном предприятии «Каспий жылу, су арнасы». В частности, он работал слесарем-ремонтником, мастером по ремонту автомобилей, контролером-механиком, затем инженером по контролю за безопасностью движения и подъемными механизмами, исполняющим обязанности начальника отдела контроля качества и охраны труда, начальником службы охраны труда и техники безопасности, а также заместителем директора предприятия.
Кроме того, Ислям Усенов является депутатом восьмого созыва городского маслихата Актау.
Напомним, в декабре 2024 года заместитель директора государственного коммунального предприятия (ГКП) «Каспий жылу, су арнасы» Ислам Усенов ушел с занимаемой должности.
