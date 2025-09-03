Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау

Қазақ тіліне аудару

Фото пресс-службы акимата

Государственное коммунальное предприятие «Таза Ақтау» создано при акимате города недавно. Ислям Усенов возглавил его, как опытный работник в этой сфере, сообщили в администрации.

В акимате отметили, что ГКП «Таза Ақтау» создано в рамках общенациональной экологической акции «Таза Казахстан». Основная задача нового коммунального предприятия – системное обеспечение чистоты и санитарного состояния города, а также выполнение работ по озеленению и благоустройству.

Ислям Усенов родился в 1982 году в России.

В 2003 году он окончил Мангистауский политехнический колледж, получив среднее специальное образование. Позднее продолжил обучение в Казахском университете инновационных и телекоммуникационных систем, где получил высшее образование.

С 2002 по 2024 год Ислям Бисенгалиулы успешно трудился на различных технических и управленческих должностях в государственном коммунальном предприятии «Каспий жылу, су арнасы». В частности, он работал слесарем-ремонтником, мастером по ремонту автомобилей, контролером-механиком, затем инженером по контролю за безопасностью движения и подъемными механизмами, исполняющим обязанности начальника отдела контроля качества и охраны труда, начальником службы охраны труда и техники безопасности, а также заместителем директора предприятия.

Кроме того, Ислям Усенов является депутатом восьмого созыва городского маслихата Актау.

Напомним, в декабре 2024 года заместитель директора государственного коммунального предприятия (ГКП) «Каспий жылу, су арнасы» Ислам Усенов ушел с занимаемой должности.