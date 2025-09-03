18+
03.09.2025, 08:54

Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау

Общество 0 3 150 Лиана Рязанцева

Бывший заместитель руководителя коммунальной компании «Каспий жылу, су арнасы» Ислям Усенов возглавил новое предприятие «Таза Ақтау», передает Lada.kz со ссылкой на городской акимат. 

Фото пресс-службы акимата
Фото пресс-службы акимата

Государственное коммунальное предприятие «Таза Ақтау» создано при акимате города недавно. Ислям Усенов возглавил его, как опытный работник в этой сфере, сообщили в администрации.

В акимате отметили, что ГКП «Таза Ақтау» создано в рамках общенациональной экологической акции «Таза Казахстан». Основная задача нового коммунального предприятия – системное обеспечение чистоты и санитарного состояния города, а также выполнение работ по озеленению и благоустройству.

Ислям Усенов родился в 1982 году в России. 

В 2003 году он окончил Мангистауский политехнический колледж, получив среднее специальное образование. Позднее продолжил обучение в Казахском университете инновационных и телекоммуникационных систем, где получил высшее образование.

С 2002 по 2024 год Ислям Бисенгалиулы успешно трудился на различных технических и управленческих должностях в государственном коммунальном предприятии «Каспий жылу, су арнасы». В частности, он работал слесарем-ремонтником, мастером по ремонту автомобилей, контролером-механиком, затем инженером по контролю за безопасностью движения и подъемными механизмами, исполняющим обязанности начальника отдела контроля качества и охраны труда, начальником службы охраны труда и техники безопасности, а также заместителем директора предприятия.

Кроме того, Ислям Усенов является депутатом восьмого созыва городского маслихата Актау.

Напомним, в декабре 2024 года заместитель директора государственного коммунального предприятия (ГКП) «Каспий жылу, су арнасы» Ислам Усенов ушел с занимаемой должности.

 

13
6
0
Комментарии

2 комментарий(ев)
Sportikus
Sportikus
fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом месте Ислям!
03.09.2025, 06:26
fox1167
fox1167
Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
03.09.2025, 04:51
