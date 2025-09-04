18+
04.09.2025, 14:25

Сироте из Актау пришлось добиваться квартиры через суд

Общество 0 2 208 Сергей Кораблев

Чиновники несвоевременно поставили сироту в очередь на жилье из государственного фонда. Отстаивать свои законные права жителю Актау пришлось через суд, сообщает Lada.kz.

Фото сгенерировано при помощи ИИ
Фото сгенерировано при помощи ИИ

Судебной коллегией по административным делам Мангистауской области рассмотрено дело по иску жителя к Актаускому городскому отделу жилищно-коммунального хозяйства. Истец требовал обязать ведомство поставить его в очередь на получение жилья по категории «Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей».

Суд установил, что мужчина с 1994 по 2005 год воспитывался в областном детском доме в Жанаозене. В 2013 году он подал заявление на постановку в очередь для получения жилья как сирота. Однако, по его словам, своевременно он не был включён в список по вине уполномоченных органов.

Рассмотрев материалы, суд пришел к выводу, что требования истца обоснованы. Согласно закону «О жилищных отношениях», дети-сироты относятся к социально защищаемым слоям населения, и их законные представители обязаны в течение трёх месяцев со дня поступления ребёнка в детский дом ставить его на учет для получения жилья.

Иск был удовлетворен, а в отношении регионального управления образования вынесено частное определение.

Решение пока не вступило в законную силу.

Напомним, ранее глава одного из районных отделов образования области не выполнил требование закона и своевременно не внес в республиканскую базу данных сведения о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей. За это он был оштрафон по суду.

