Сироте из Актау пришлось добиваться квартиры через суд

Чиновники несвоевременно поставили сироту в очередь на жилье из государственного фонда. Отстаивать свои законные права жителю Актау пришлось через суд, сообщает Lada.kz .

Фото сгенерировано при помощи ИИ

Судебной коллегией по административным делам Мангистауской области рассмотрено дело по иску жителя к Актаускому городскому отделу жилищно-коммунального хозяйства. Истец требовал обязать ведомство поставить его в очередь на получение жилья по категории «Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей».

Суд установил, что мужчина с 1994 по 2005 год воспитывался в областном детском доме в Жанаозене. В 2013 году он подал заявление на постановку в очередь для получения жилья как сирота. Однако, по его словам, своевременно он не был включён в список по вине уполномоченных органов.

Рассмотрев материалы, суд пришел к выводу, что требования истца обоснованы. Согласно закону «О жилищных отношениях», дети-сироты относятся к социально защищаемым слоям населения, и их законные представители обязаны в течение трёх месяцев со дня поступления ребёнка в детский дом ставить его на учет для получения жилья.

Иск был удовлетворен, а в отношении регионального управления образования вынесено частное определение.

Решение пока не вступило в законную силу.

Напомним, ранее глава одного из районных отделов образования области не выполнил требование закона и своевременно не внес в республиканскую базу данных сведения о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей. За это он был оштрафон по суду.