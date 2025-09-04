18+
04.09.2025, 17:50

Вниманию жителей Мангистау! КТЖ установил ограничения по провозу ручной клади для пассажиров

Общество 0 5 442 Сергей Кораблев

В пресс-службе АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» напомнили пассажирам об установленных ограничениях на провоз ручной клади в поездах, следующих по Мангистауской области, сообщает Lada.kz.

Согласно приказу уполномоченного органа, установлены нормы для бесплатного провоза ручной клади в пассажирских поездах.

В частности, для составов, сформированных из вагонов «Тулпар – Тальго», допускается бесплатная перевозка ручной клади весом до 25 килограммов и размерами не более 150 сантиметров в сумме трех измерений. Для остальных вагонов – до 35 килограммов и не более 200 сантиметров в сумме трех измерений. Также пассажирам разрешено перевозить в разобранном и упакованном виде детские коляски, байдарки, велосипеды без мотора, если они по своим размерам помещаются на местах, предназначенных для ручной клади. Пассажиры с инвалидностью дополнительно могут провозить бесплатно технические вспомогательные средства и специальные средства передвижения, предназначенные для личного пользования, - сообщил нацперевозчик.

Размещение ручной клади на пассажирских местах, в проходах, коридорах и тамбурах строго запрещено. В случае превышения установленных параметров пассажирам необходимо оформить перевозку излишней ручной клади, багажа или грузобагажа в багажном отделении железнодорожного вокзала. Данная услуга предоставляется на маршрутах:

  • №33/34 «Актобе – Алматы»;
  • №41/42 «Алматы – Атырау»;
  • №77/78 «Алматы – Мангистау»;
  • №691/692 «Актобе – Атырау»;
  • №9/10 «Алматы – Астана».

Стоимость зависит от дальности поездки и рассчитывается в соответствии с действующими правилами. К примеру, стоимость провоза багажа и грузобагажа для физических и юридических лиц на популярных маршрутах установлены следующие тарифы за 1 кг:

  • Алматы – Мангистаy: багаж – 57 тенге, грузобагаж – 114 тенге;
  • Алматы – Астана: багаж – 39 тенге, грузобагаж – 94 тенге;
  • Шымкент – Алматы: багаж – 27 тенге, грузобагаж – 57 тенге.

Кроме того, запрещена отправка посылок через проводников. В КТЖ предупреждают: это незаконно и грозит административной ответственностью, вплоть до увольнения сотрудников.

Подробные правила можно узнать по номеру 1433 и на сайте bilet.railways.kz в разделе «Пассажирам».

Напомним, ранее в министерстве транспорта РК сообщили, что договор с перевозчиком ТОО «Otpan Logistic» был расторгнут решением суда из-за невыполнения обязательств по обновлению вагонов и многочисленных жалоб пассажиров на сервис. Чаще всего нарекания касались поезда Мангистау – Актобе. Подробнее по ссылке.

