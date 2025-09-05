18+
04.09.2025, 19:20

В Мангистау модернизируют пять рынков: старые контейнеры сменят современные здания

Общество 0 4 017 Сергей Кораблев

Заместитель председателя Комитета торговли МТИ РК Ернур Жаутикбаев ознакомился с ходом строительных работ на рынках «Асем-Берекет», «Магаш», «Сити-Центр», «РИД-СК» и «РусКаз». В ходе визита было заявлено, что объекты пройдут модернизацию, сообщает Lada.kz со ссылкой на региональный Центр общественных коммуникаций. 

Фото центра общественных коммуникаций региона
Фото центра общественных коммуникаций региона

Согласно Дорожной карте министерства торговли и интеграции РК, в этом году в области завершат модернизацию пять рынков. До конца 2025 года по стране обновят 100.

На рынке «Асем-Берекет», расположенном на территории площадью 6 гектаров в 31А микрорайоне, модернизацию обещают завершить до конца года. На базаре, состоящем из 300 торговых мест, ряды контейнеров будут убраны, на их месте возведут современное здание. На рынке «Магаш», расположенном в 23 микрорайоне, и универсальном рынке «Сити-Центр» в 27 микрорайоне мероприятия завершены на 90%. В настоящее время ведутся внутренние отделочные работы. Объекты планируется ввести в эксплуатацию до конца сентября.

Существует риск отставания от сроков, закрепленных в Дорожной карте, по рынкам «РИД-СК» в 28А микрорарайоне и «РусКаз» в 23 микрорайоне. На территории «РИД-СК» ведутся работы совместно с акиматом по замене инженерных сетей. По проекту модернизации «РусКаза» утвержден эскизный проект, архитектурно-планировочная документация и ПСД находятся на стадии согласования с местным исполнительным органом.

Я вижу темпы модернизации рынков в Мангистау. Последние два рынка должны срочно ускорить работы. Для этого местный акимат должен раньше согласовать необходимые документы. Модернизация рынков – это ответственность бизнеса. С 2026 года рынки должны работать в закрытых помещениях, подключённых к системе вентиляции, соответствовать требованиям пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическим нормам. Чтобы снизить долю теневой экономики, каждое торговое место должно быть оснащено устройствами для безналичных расчетов, - отметил Ернур Жаутикбаев.

Как сообщает министерство торговли и интеграции РК, согласно Национальному плану развития, к 2029 году долю современного формата торговли в стране планируется довести до 70%. Сейчас этот показатель составляет 41%. Модернизация рынков – это ключевой шаг для увеличения доли современного формата торговли. Кроме того, перед министерством стоят задачи по улучшению торговой инфраструктуры и привлечению инвестиций в отрасль.

Уточняется, что с прошлого года ведомство оказывает государственную поддержку субъектам внутренней торговли. В этом году предприниматели региона получили более 1 миллиарда тенге для развития торговой деятельности. Из них 98 миллионов тенге привлечены в инвестиционный проект. В рамках государственной поддержки министерство субсидирует 10,75 % процентной ставки по кредитам.

5
13
1
Комментарии

2 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
Согласен с Космосом! Убрать надо оттуда все эти прилавки-стеллажи! Солнце не видно! Вечно там надо проходить боком
04.09.2025, 16:21
Космос
Космос
Наведите порядок на базарчике в 12 мкрне. В центре города в красивом сквере стоят как попало загромождая проход ржавые железные прилавки "а-ля из 90х", большинство брошенные, используются только 3-4... По-моему, больше нигде в городе уже нет подобных "железяк" и здесь их тоже надо убрать
04.09.2025, 16:01
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

