В Мангистау модернизируют пять рынков: старые контейнеры сменят современные здания

Заместитель председателя Комитета торговли МТИ РК Ернур Жаутикбаев ознакомился с ходом строительных работ на рынках «Асем-Берекет», «Магаш», «Сити-Центр», «РИД-СК» и «РусКаз». В ходе визита было заявлено, что объекты пройдут модернизацию, сообщает Lada.kz со ссылкой на региональный Центр общественных коммуникаций.

Фото центра общественных коммуникаций региона

Согласно Дорожной карте министерства торговли и интеграции РК, в этом году в области завершат модернизацию пять рынков. До конца 2025 года по стране обновят 100.

На рынке «Асем-Берекет», расположенном на территории площадью 6 гектаров в 31А микрорайоне, модернизацию обещают завершить до конца года. На базаре, состоящем из 300 торговых мест, ряды контейнеров будут убраны, на их месте возведут современное здание. На рынке «Магаш», расположенном в 23 микрорайоне, и универсальном рынке «Сити-Центр» в 27 микрорайоне мероприятия завершены на 90%. В настоящее время ведутся внутренние отделочные работы. Объекты планируется ввести в эксплуатацию до конца сентября.

Существует риск отставания от сроков, закрепленных в Дорожной карте, по рынкам «РИД-СК» в 28А микрорарайоне и «РусКаз» в 23 микрорайоне. На территории «РИД-СК» ведутся работы совместно с акиматом по замене инженерных сетей. По проекту модернизации «РусКаза» утвержден эскизный проект, архитектурно-планировочная документация и ПСД находятся на стадии согласования с местным исполнительным органом.

Я вижу темпы модернизации рынков в Мангистау. Последние два рынка должны срочно ускорить работы. Для этого местный акимат должен раньше согласовать необходимые документы. Модернизация рынков – это ответственность бизнеса. С 2026 года рынки должны работать в закрытых помещениях, подключённых к системе вентиляции, соответствовать требованиям пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическим нормам. Чтобы снизить долю теневой экономики, каждое торговое место должно быть оснащено устройствами для безналичных расчетов, - отметил Ернур Жаутикбаев.

Как сообщает министерство торговли и интеграции РК, согласно Национальному плану развития, к 2029 году долю современного формата торговли в стране планируется довести до 70%. Сейчас этот показатель составляет 41%. Модернизация рынков – это ключевой шаг для увеличения доли современного формата торговли. Кроме того, перед министерством стоят задачи по улучшению торговой инфраструктуры и привлечению инвестиций в отрасль.

Уточняется, что с прошлого года ведомство оказывает государственную поддержку субъектам внутренней торговли. В этом году предприниматели региона получили более 1 миллиарда тенге для развития торговой деятельности. Из них 98 миллионов тенге привлечены в инвестиционный проект. В рамках государственной поддержки министерство субсидирует 10,75 % процентной ставки по кредитам.