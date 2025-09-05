Пассажирам автобусов на заметку: в Актау изменился адрес продажи проездных

Қазақ тіліне аудару

В городской администрации сообщили об изменении адреса пункта продажи транспортных карт «Avtobys», сообщает Lada.kz .

Пункт продажи транспортных карт «Avtobys» переехал на новый адрес. Теперь касса работает в 12 микрорайоне в доме №17А.

Режим работы: понедельник – пятница с 09:00 до 18:00 часов, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00 часов.

Отдельно для льготных категорий граждан – лиц с инвалидностью, многодетных матерей, обладательниц наград «Алтын алқа» и «Күміс алқа», почетных граждан, пенсионеров и граждан старше 70 лет – выдача социальных карт осуществляется в Центре приема граждан (4 микрорайон, здание №72).

Напомним, с июля текущего года в области была внедрена новая электронная система оплаты проезда «Avtobys».