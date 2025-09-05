В Актау отменили проведение общереспубликанского диктанта

Қазақ тіліне аудару

Общереспубликанский диктант в Актау, приуроченный ко Дню языков народа Казахстана, перенесён, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

фото из архива Lada.kz

В городской администрации сообщили, что проведение общенационального открытого диктанта, запланированного на 5 сентября, по определённым причинам перенесено.

О дате, времени и месте проведения мероприятия будет сообщено дополнительно, - сообщили в пресс-службе акимата города.

Напомним, ранее сообщалось, что жители Актау смогут принять участие в общереспубликанском диктанте. Общереспубликанский открытый диктант должен был пройти сегодня, 5 сентября.