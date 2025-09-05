В порту Курык установили крупные садки для выращивания лосося

Қазақ тіліне аудару

Сегодня, 5 сентября, в порту Курык спущены в море первые сетчатые садки для развития морской аквакультуры и разведения лосося в естественной среде. Подробности проекта рассказали в пресс-службе акима региона, передает Lada.kz .

Фото пресс-службы ведомства

Первый в Центральной Азии проект морского рыбного хозяйства реализуется по инициативе акимата области при поддержке ТОО «Organic Fish».

В мероприятии приняли участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, председатель комитета рыбного хозяйства минсельхоза РК Серик Сермагамбетов, генеральный директор ТОО «Organic Fish» Ержан Аманкосулы, учредители Анна Мадикызы, Нуржан Жакыпулы и Нурдаулет Шилдебайулы, а также ветераны отрасли.

Отмечается, что оборудование, состоящее из трёх больших садков и специальной якорной системы, изготовлено в Норвегии и адаптировано к природным условиям Каспийского моря. Доставленные в порт Курык садки собраны силами отечественных и иностранных специалистов, их установили в морской акватории, в 20 километрах к югу от порта.

С экологической стороны никакого вреда морю нет. На следующем этапе планируется заселение садков рыбой. Это самые крупные садки в истории Казахстана и Каспийского моря: каждый из них имеет окружность 120 метров и глубину 25 метров. В первые два года объём производства достигнет от 300 до 1600 тонн, в дальнейшем планируется увеличение до 5000 тонн в год. Кроме того, будет создано более 80 новых рабочих мест, - сообщает пресс-служба.

В администрации региона подчеркнули, что проект направлен на разведение каспийского лосося в естественной, чистой морской среде.

Рыба будет питаться экологически чистыми кормами и выращиваться в природных условиях моря. Это даст возможность полностью сохранить её полезные свойства. Проект морской аквакультуры был разработан на основе многолетних научных исследований Норвежского института аквакультуры. В ходе исследований всесторонне изучены гидрологические, гидрофизические и гидрохимические характеристики морской воды, а также батиметрия участка, - рассказали в пресс-службе акима региона.

Аким области Нурдаулет Килыбай отметил, что эта инициатива выведет агропромышленный потенциал Мангистау на новый уровень.

Сегодня мы стали свидетелями события, имеющего историческое значение не только для Мангистауской области, но и для всего Казахстана. В нашей стране впервые запускается хозяйство по выращиванию рыбы в морских садках, в Каспийское море опускаются первые конструкции. Этот проект реализуется в рамках поручения главы государства по диверсификации агропромышленного комплекса и развитию аквакультуры. Данная инициатива позволит создать новые рабочие места, привлечь молодежь в современную сферу рыбного хозяйства. Это – яркий знак начала нового этапа в развитии аквакультуры Казахстана. Проект не только открывает путь к развитию морского рыбоводства в стране, но и внесет весомый вклад в региональный экономический рост, увеличение экспортного потенциала и сохранение экологической устойчивости, - отметил Нурдаулет Килыбай.

Напомним, ранее также сообщалось, что рыбные хозяйства региона планируют выращивать до 5 тысяч тонн морской форели в год. Для разведения этого вида рыбы выделили 28 участков в Каспии. В одной садковой установке можно вырастить до 300 тонн товарной рыбы.