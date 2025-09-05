18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
540.05
629.16
6.65
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
05.09.2025, 13:53

В порту Курык установили крупные садки для выращивания лосося

Общество 0 2 002 Лиана Рязанцева

Сегодня, 5 сентября, в порту Курык спущены в море первые сетчатые садки для развития морской аквакультуры и разведения лосося в естественной среде. Подробности проекта рассказали в пресс-службе акима региона, передает Lada.kz

Фото пресс-службы ведомства
Фото пресс-службы ведомства

Первый в Центральной Азии проект морского рыбного хозяйства реализуется по инициативе акимата области при поддержке ТОО «Organic Fish».

В мероприятии приняли участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, председатель комитета рыбного хозяйства минсельхоза РК Серик Сермагамбетов, генеральный директор ТОО «Organic Fish» Ержан Аманкосулы, учредители Анна Мадикызы, Нуржан Жакыпулы и Нурдаулет Шилдебайулы, а также ветераны отрасли.

Отмечается, что оборудование, состоящее из трёх больших садков и специальной якорной системы, изготовлено в Норвегии и адаптировано к природным условиям Каспийского моря. Доставленные в порт Курык садки собраны силами отечественных и иностранных специалистов, их установили в морской акватории, в 20 километрах к югу от порта.

С экологической стороны никакого вреда морю нет. На следующем этапе планируется заселение садков рыбой. Это самые крупные садки в истории Казахстана и Каспийского моря: каждый из них имеет окружность 120 метров и глубину 25 метров. В первые два года объём производства достигнет от 300 до 1600 тонн, в дальнейшем планируется увеличение до 5000 тонн в год. Кроме того, будет создано более 80 новых рабочих мест, - сообщает пресс-служба.

В администрации региона подчеркнули, что проект направлен на разведение каспийского лосося в естественной, чистой морской среде.

Рыба будет питаться экологически чистыми кормами и выращиваться в природных условиях моря. Это даст возможность полностью сохранить её полезные свойства. Проект морской аквакультуры был разработан на основе многолетних научных исследований Норвежского института аквакультуры. В ходе исследований всесторонне изучены гидрологические, гидрофизические и гидрохимические характеристики морской воды, а также батиметрия участка, - рассказали в пресс-службе акима региона.

Аким области Нурдаулет Килыбай отметил, что эта инициатива выведет агропромышленный потенциал Мангистау на новый уровень.

Сегодня мы стали свидетелями события, имеющего историческое значение не только для Мангистауской области, но и для всего Казахстана. В нашей стране впервые запускается хозяйство по выращиванию рыбы в морских садках, в Каспийское море опускаются первые конструкции. Этот проект реализуется в рамках поручения главы государства по диверсификации агропромышленного комплекса и развитию аквакультуры. Данная инициатива позволит создать новые рабочие места, привлечь молодежь в современную сферу рыбного хозяйства. Это – яркий знак начала нового этапа в развитии аквакультуры Казахстана. Проект не только открывает путь к развитию морского рыбоводства в стране, но и внесет весомый вклад в региональный экономический рост, увеличение экспортного потенциала и сохранение экологической устойчивости, - отметил Нурдаулет Килыбай.

Напомним, ранее также сообщалось, что рыбные хозяйства региона планируют выращивать до 5 тысяч тонн морской форели в год. Для разведения этого вида рыбы выделили 28 участков в Каспии. В одной садковой установке можно вырастить до 300 тонн товарной рыбы. 

10
5
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

2 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Помнится в Акшукуре осетров начинали выращивать, до сих пор кушаем по низким ценам. Теперь лосося кушать будем.
05.09.2025, 11:44
TANKIST
TANKIST
От выбросов с кораблей, Подохнет ваш лосось в этой бухте
05.09.2025, 10:41
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?