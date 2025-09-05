МАЭК хочет повысить тарифы на все виды воды и не только

Қазақ тіліне аудару

ТОО «МАЭК» намерено повысить тарифы на подачу воды и теплоэнергии. Заявка уже подана. Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Мангистауской области приглашает граждан принять участие в публичных слушаниях, передает Lada.kz .

Фото: акимат Мангистауской области

ТОО «МАЭК» подало заявку, предусматривающую пересмотр тарифов на регулируемые услуги по подаче всех видов воды (питьевой, технической, горячей) по магистральным трубопроводам, а также производство и снабжение тепловой энергией.

Планируемое повышение аргументируют изменением стоимости стратегического товара – газа, себестоимости электрической энергии и воды собственного производства, используемых в производстве, а также ростом среднемесячной номинальной заработной платы одного работника по видам экономической деятельности в регионе (городе), сложившейся по данным статистики за год.

Публичные слушания состоятся 8 сентября 2025 года в 15:00 часов в ДК «Дружба», расположенном в 1 микрорайоне областного центра.

Напомним, с 1 августа по заявке ГКП «Каспий жылу, су арнасы» в Актау уже повысили тарифы на воду, отопление и канализацию.

С 1 мая по заявке ТОО «МАЭК» поднялся тариф на теплоэнергию.

Также в начале года были обнародованы тарифы на снабжение питьевой, технической, горячей водой на 2025-2029 годы.