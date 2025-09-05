18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
05.09.2025, 14:03

МАЭК хочет повысить тарифы на все виды воды и не только

Общество 0 4 262 Ольга Максимова

ТОО «МАЭК» намерено повысить тарифы на подачу воды и теплоэнергии. Заявка уже подана. Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Мангистауской области приглашает граждан принять участие в публичных слушаниях, передает Lada.kz.

Фото: акимат Мангистауской области

ТОО «МАЭК» подало заявку, предусматривающую пересмотр тарифов на регулируемые услуги по подаче всех видов воды (питьевой, технической, горячей) по магистральным трубопроводам, а также производство и снабжение тепловой энергией.

Планируемое повышение аргументируют изменением стоимости стратегического товара  газа, себестоимости электрической энергии и воды собственного производства, используемых в производстве, а также ростом среднемесячной номинальной заработной платы одного работника по видам экономической деятельности в регионе (городе), сложившейся по данным статистики за год.

Публичные слушания состоятся 8 сентября 2025 года в 15:00 часов в ДК «Дружба», расположенном в 1 микрорайоне областного центра.

Напомним, с 1 августа по заявке ГКП «Каспий жылу, су арнасы» в Актау уже повысили тарифы на воду, отопление и канализацию.

С 1 мая по заявке ТОО «МАЭК» поднялся тариф на теплоэнергию.

Также в начале года были обнародованы тарифы на снабжение питьевой, технической, горячей водой на 2025-2029 годы.

2
102
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

5 комментарий(ев)
Foxy-Hell
Foxy-Hell
Угу, им своим работникам зарплаты поднять надо, а сдирать будут с тех, у кого о повышении зп даже речи не идёт
05.09.2025, 17:13
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Опять в рабочий день и в рабочее время. Если хотят значит поднимут, потом бунт и снова штрафы и пополнение казны.
05.09.2025, 11:39
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

