18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
540.05
629.16
6.65
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
05.09.2025, 16:31

С 15 сентября в Мангистау стартует вакцинация против гриппа

Общество 0 549 Лиана Рязанцева

Кому прививка от гриппа положена в первую очередь, рассказал руководитель регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мухтар Сербаев, передает Lada.kz со ссылкой на областной Центр общественных коммуникаций.

Фото: ЦОК региона
Фото: ЦОК региона

Мухтар Сербаев рвассказал, что в Мангистауской области подготовка к вакцинации против гриппа началась с 1 сентября, а сами прививки начнут делать с 15 сентября.

Он отметил, что вакцинацию пройдут медицинские работники, дети, находящиеся под динамическим наблюдением, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, постояльцы медико-социальных учреждений для пожилых, лица с инвалидностью, беременные женщины во втором и третьем триместре, а также граждане по эпидемиологическим показаниям.

В текущем эпидемиологическом сезоне планируется охватить 20% населения области вакцинацией против заболевания. Кроме того, в больницах и поликлиниках, а также в учреждениях образования и воспитания будут усилены профилактические меры против гриппа, острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и коронавирусной инфекции (COVID-19). С 1 октября в медицинских организациях будет введён масочный режим для медицинских работников, - сообщил Мухтар Сербаев.

В завершении Мухтар Сербаев призвал жителей заранее пройти вакцинацию, соблюдать правила личной гигиены, а при первых признаках заболевания незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

Напомним, в 2024 году в регионе было зарегистрировано 15 844 случаев ОРВИ и гриппа.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?