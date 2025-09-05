С 15 сентября в Мангистау стартует вакцинация против гриппа

Қазақ тіліне аудару

Кому прививка от гриппа положена в первую очередь, рассказал руководитель регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мухтар Сербаев, передает Lada.kz со ссылкой на областной Центр общественных коммуникаций.

Фото: ЦОК региона

Мухтар Сербаев рвассказал, что в Мангистауской области подготовка к вакцинации против гриппа началась с 1 сентября, а сами прививки начнут делать с 15 сентября.

Он отметил, что вакцинацию пройдут медицинские работники, дети, находящиеся под динамическим наблюдением, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, постояльцы медико-социальных учреждений для пожилых, лица с инвалидностью, беременные женщины во втором и третьем триместре, а также граждане по эпидемиологическим показаниям.

В текущем эпидемиологическом сезоне планируется охватить 20% населения области вакцинацией против заболевания. Кроме того, в больницах и поликлиниках, а также в учреждениях образования и воспитания будут усилены профилактические меры против гриппа, острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и коронавирусной инфекции (COVID-19). С 1 октября в медицинских организациях будет введён масочный режим для медицинских работников, - сообщил Мухтар Сербаев.

В завершении Мухтар Сербаев призвал жителей заранее пройти вакцинацию, соблюдать правила личной гигиены, а при первых признаках заболевания незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

Напомним, в 2024 году в регионе было зарегистрировано 15 844 случаев ОРВИ и гриппа.