06.09.2025, 09:53

Ветеринарам Мангистау подарили 53 новых автомобиля

Общество 0 2 180 Наталья Вронская

В Мангистауской области в целях совершенствования эффективности работы и расширения возможностей ветеринарной службы состоялась торжественная передача новых служебных автомобилей, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

фото ЦОК Мангистауской области
фото ЦОК Мангистауской области

Из местного бюджета был выделен 1 млрд тенге, на который приобрели 53 внедорожника, а также  холодильники, компьютеры и другое необходимое оборудование для данной службы.

Мероприятие реализуется в рамках исполнения поручений Главы государства по модернизации системы ветеринарии, а также будет способствовать укреплению кадрового потенциала ветеринарной сферы и повышению доступности населению сельской местности ветеринарной помощи.

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своем Послании народу отметил, что ветеринария является частью системы биологической безопасности государства, и дал поручение по совершенствованию отрасли. В соответствии с этим во 2-м квартале текущего года в Мангистауской области было создано самостоятельное управление ветеринарии, проведен ряд работ по укреплению технической базы. Теперь переданные вам новые автомобили откроют широкие возможности для повышения качества работы и служения на благо народа», – отметил Нурдаулет Килыбай.

В области, по данным пресс-службы главы  региона, в последние годы со стороны государства оказывается большая поддержка в совершенствовании ветеринарной сферы. В 2022–2025 годах заработная плата ветеринарных специалистов увеличилась в два раза, а с будущего года планируется повысить её ещё на 150 процентов.

Кроме того, в этом году в области ведется строительство 43 новых ветеринарных пункта и одна станция. Также планируется капитальный ремонт двух станций. Строительство и реконструкцию объектов обещают завершить до конца года.

Участвовавший во встрече аким области Нурдаулет Килыбай в своем выступлении отметил, что в соответствии с поручениями Главы государства улучшения условий в сфере ветеринарии проводится на системной основе.

 

