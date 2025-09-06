18+
06.09.2025, 14:06

Офицер-полиглот служит на корабле в Мангистау

Общество 0 2 194 Наталья Вронская

В дивизионе разнородных кораблей Военно-морских сил Республики Казахстан несёт службу уникальный офицер — капитан-лейтенант Мугатдин Мамедов. Родом из Шымкента, по национальности - турок, он с юных лет стремился посвятить себя вооружённым силам и изучению иностранных языков, передаёт Lada.kz со ссылкой на пресс-службу военного гарнизона.

фото пресс-службы актауского военного гарнизона
фото пресс-службы актауского военного гарнизона

Мугатдин окончил Казахско-Турецкий лицей-интернат в родном городе. Сразу после школы поступил в военный институт Сухопутных войск, однако позже перевёлся в военно-морской политехнический институт в Санкт-Петербурге. С 2021 года он служит в составе военно-морского подразделения в Актау.

«С детства я мечтал стать военным потому, что мой брат служил командиром батальона ВМС. Сейчас он — подполковник запаса. Я твёрдо решил: после школы пойду в военное училище и стану офицером. Ещё с ранних лет начал учить английский, турецкий, азербайджанский, казахский и русский языки. В моём дворе все друзья были казахами, поэтому я быстро освоил казахский. Сейчас у нас в части служат матросы со всего Казахстана, разных национальностей. Я стараюсь помогать каждому: где нужно, говорю на русском, казахском или азербайджанском. У нас часто бывают командировки в Турцию, Азербайджан, Россию. Благодаря знанию языков мне легко общаться и учиться. На этом я не останавливаюсь — в будущем хочу выучить больше десяти языков», — поделился офицер.

Капитан-лейтенант Мугатдин Мамедов стал ярким примером межкультурного единства, профессионализма и целеустремлённости. Он убеждён, что знание языков — ключ к взаимопониманию и эффективной службе.

«Хочу поздравить весь наш народ с Днём языков народа Казахстана, который отмечается 5 сентября! Желаю всем мирного неба над головой», — добавил он.

