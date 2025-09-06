Осенний призыв на воинскую службу стартовал в Мангистау

Қазақ тіліне аудару

В департаменте по делам обороны региона уже прошли первые торжественные проводы солдат срочной службы, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Актауского военного гарнизона.

Первыми в новом сезоне служить отправились 20 новобранцев. Они направлены в учебный центр Пограничной службы КНБ РК в Алматинской области.

Отправка состоялась в рамках осеннего призыва, начавшегося 1 сентября согласно Указу Президента Республики Казахстан. Призывная кампания продлится до 31 декабря текущего года.

На базе призывных пунктов местных исполнительных органов действуют восемь городских и районных призывных комиссий, обеспечивающих организацию и проведение мероприятий по призыву граждан на срочную воинскую службу.

В мероприятии приняли участие руководители департамента по делам обороны и представители Пограничной службы КНБ, ветераны Вооружённых сил, представители местных исполнительных органов, а также родные и близкие призывников.

Атмосфера проводов была наполнена волнением и гордостью. Родители и родственники провожали своих сыновей с пожеланиями служить мужественно и стойко.

Мама одного из новобранцев, Алтынай Халмурадова, поделилась своими эмоциями:

«Я сама являюсь военнослужащей по контракту, поэтому я с одобрением восприняла решение моего сына служить в армии. Надеюсь, он будет служить достойно и благополучо вернется домой. Желаю удачи, стойкости и терпения всем, кто сегодня отправляется в пограничные войска вместе с моим сыном».

Этой осенью из Мангистауской области планируется призвать около 600 человек. Из них 240 человек будут направлены в ряды Вооружённых сил Республики Казахстан, 253 человека в Национальную гвардию, 100 — в Пограничную службу КНБ, и 7 человек — в Службу государственной охраны.

Важным направлением государственной политики остаётся поддержка граждан, прошедших срочную воинскую службу, говорят в актауском гарнизоне. Сегодня свыше 70 высших и послевузовских учебных заведений заключили соглашения с Министерством обороны о предоставлении дополнительных образовательных льгот для отслуживших. Благодаря таким мерам более 180 молодых людей, прошедших службу, поступили в высшие учебные заведения на бесплатной основе, а более 400 — на платной.

Также стоит отметить, что процессы постановки и снятия с воинского учёта в Казахстане теперь автоматизированы — они происходят без необходимости личного обращения при смене места жительства. Кроме того, в ближайшее время планируется отменить выдачу удостоверений о приписке к призывным участкам, а также прекращается выдача военных билетов гражданам, не проходившим срочную службу.