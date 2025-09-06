Изменился маршрут дороги Актау – Форт-Шевченко – Каражанбас

Қазақ тіліне аудару

Департамент полиции Мангистауской области обратился к жителям и гостям региона с сообщением о том, что с 6 сентября 2025 года изменён маршрут автомобильной дороги Актау – Форт-Шевченко – Каражанбас, передает Lada.kz.

иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ

Теперь трасса начинается от пересечения с дорогой у международного аэропорта Актау. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

Также полиция напоминает, что на выезде из села Сайына Шапагатова установлен новый дорожный знак поворота на две трети, что важно для обеспечения безопасности движения.

Правоохранительные органы просят автомобилистов быть внимательными на участке дороги, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.